Još
Ajkula ubila muškarca u Australiji: Turisti gledali nemile scene (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Na popularnom turističkom ostrvu Rotnest u blizini Perta u Australiji, 38-godišnji muškarac nastradao je nakon napada velike bijele ajkule.

Ajkula ubila muškarca u Australiji Izvor: X/@7NewsBrisbane

Jedan muškarac je nastradao kada ga je napala velika bijela ajkula na popularnom australijskom turističkom ostrvu nedaleko od Perta, prenio je San.

Tridesetosmogodišnjeg muškarca napala je ajkula oko 10 časova u subotu na ostrvu Rotnest, nedaleko od Pertau Australiji. Pokrenuta je hitna spasilačka akcija, a muškarac je čamcem prevezen do pristaništa u zalivu Džordi.

Veliki broj spasilaca i hitnih službi posmatrao je dok su policija i ljekari pokušavali reanimaciju. Međutim, muškarac nije mogao da bude spasen, saopštio je portparol policije.

"Policija Zapadne Australije pripremiće izvještaj za mrtvozornika", dodao je on.

Tijelo muškarca stavljeno je na nosila i potom prebačeno u vozilo hitne pomoći. Na ostrvo, koje se nalazi 19 kilometara od obale Fremantla, stigao je i spasilački helikopter. Odjeljenje za primarnu industriju i regionalni razvoj (DPIRD) saopštilo je da je primilo prijavu da je muškarca ugrizla ajkula duga oko četiri metra.

"Surf Life Saving WA" objavio je na društvenim mrežama da je jutros oko 10 časova primijećena velika bela ajkula duga oko pet metara, na oko 80 metara od obale. DPIRD je pozvao građane na dodatni oprez u područjima Horseshoe Reef i Marjorie Bay.

Dodali su da će patrolni brod nadgledati područje. Posjetioci plaža zamoljeni su da prijave svako uočavanje ajkula nadležnim službama. Ostrvo Rotnest je zaštićeni prirodni rezervat i veoma popularna turistička destinacija.

Ovaj incident dolazi nakon niza napada ajkula duž australijske obale ove godine. Četvoro ljudi napadnuto je u blizini Sidneja u roku od samo 48 sati u januaru.

U tim napadima život je izgubio i dvanaestogodišnji Niko Antić, koji je preminuo u bolnici nedjelju dana nakon što ga je 18. januara napala, kako se sumnja, bik-ajkula.

(Mondo.rs)

