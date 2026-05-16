Ajkula ubila muškarca u Australiji: Turisti gledali nemile scene (Video)

Na popularnom turističkom ostrvu Rotnest u blizini Perta u Australiji, 38-godišnji muškarac nastradao je nakon napada velike bijele ajkule.

Tridesetosmogodišnjeg muškarca napala je ajkula oko 10 časova u subotu na ostrvu Rotnest, nedaleko od Pertau Australiji. Pokrenuta je hitna spasilačka akcija, a muškarac je čamcem prevezen do pristaništa u zalivu Džordi.

Veliki broj spasilaca i hitnih službi posmatrao je dok su policija i ljekari pokušavali reanimaciju. Međutim, muškarac nije mogao da bude spasen, saopštio je portparol policije.

There has been a fatal shark attack off Rottnest Island, a popular holiday hotspot. Desperate efforts to save a 38-year-old unfolded in front of holidaymakers with a four-metre great white, thought to be responsible.pic.twitter.com/Zz3nvNFrRM — 10 News Perth (@10NewsPER)May 16, 2026

"Policija Zapadne Australije pripremiće izvještaj za mrtvozornika", dodao je on.

Tijelo muškarca stavljeno je na nosila i potom prebačeno u vozilo hitne pomoći. Na ostrvo, koje se nalazi 19 kilometara od obale Fremantla, stigao je i spasilački helikopter. Odjeljenje za primarnu industriju i regionalni razvoj (DPIRD) saopštilo je da je primilo prijavu da je muškarca ugrizla ajkula duga oko četiri metra.

The 38-year-old was attacked off Rottnest Island in WA, and was raced to a nearby jetty for urgent treatment. A four metre great white is believed to be responsible.pic.twitter.com/c0rX0siSex — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane)May 16, 2026

"Surf Life Saving WA" objavio je na društvenim mrežama da je jutros oko 10 časova primijećena velika bela ajkula duga oko pet metara, na oko 80 metara od obale. DPIRD je pozvao građane na dodatni oprez u područjima Horseshoe Reef i Marjorie Bay.

Dodali su da će patrolni brod nadgledati područje. Posjetioci plaža zamoljeni su da prijave svako uočavanje ajkula nadležnim službama. Ostrvo Rotnest je zaštićeni prirodni rezervat i veoma popularna turistička destinacija.

Man Killed by 13 Foot Great White Shark in Western Australiapic.twitter.com/pG9P7LIA3d — DareSwears (@DareSwears)May 16, 2026

Ovaj incident dolazi nakon niza napada ajkula duž australijske obale ove godine. Četvoro ljudi napadnuto je u blizini Sidneja u roku od samo 48 sati u januaru.

U tim napadima život je izgubio i dvanaestogodišnji Niko Antić, koji je preminuo u bolnici nedjelju dana nakon što ga je 18. januara napala, kako se sumnja, bik-ajkula.

