Preminuo dječak (12) kojeg je napala ajkula: Velika tuga u Australiji

Preminuo dječak (12) kojeg je napala ajkula: Velika tuga u Australiji

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Dvanaestogodišnji dječak preminuo je u bolnici nakon napada morskog psa u luci Sidnej. Povrijeđen je dok je sa prijateljima skakao sa stjena.

Preminuo dječak kojeg je napala ajkula u Australiji Izvor: Youtube/Anthony Kobrowisky/Printscreen/Ilustracija/GoFundMe

Dvanaestogodišnji Australijanac preminuo je u bolnici nakon što ga je u luci Sidnej ugrizao morski pas, saopštila je njegova porodica, posle niza napada koji su u posljednje vrijeme učestali duž istočne obale Australije.

Dvanaestogodišnjeg Nika Antića morski pas napao je u nedjelju dok je sa prijateljima skakao sa stjena u Vokluzu, oko devet kilometara od centralne poslovne četvrti Sidneja. Prijatelji su ga izvukli iz mora i prevezli u bolnicu sa teškim povredama obje noge.

"Slomljenog srca javljamo da je naš sin Niko preminuo. Niko je bio srećan, druželjubiv i sportski dječak, sa najljubaznijim i najvelikodušnijim duhom. Uvijek je bio pun života i tako ćemo ga pamtiti", navodi se u saopštenju porodice.

Niko Antić
Izvor: GoFundMe

Zbog učestalih napada zatvorene plaže

Desetine plaža, uključujući i one u Sidneju, zatvorene su ove nedjelje nakon četiri napada morskih pasa u dva dana. Obilne kiše zamutile su morsku vodu, što je povećalo vjerovatnoću privlačenja ovih životinja. U septembru je veliki morski pas na plaži Long Rif u Sidneju usmrtio surfera.

U Australiji se u proseku godišnje dogodi oko 20 napada morskih pasa, od kojih su manje od tri smrtonosna, pokazuju podaci organizacija za zaštitu ove vrste. Te brojke znatno su manje u poređenju sa brojem utapanja na plažama u ovoj zemlji. 

Australija ajkula napad

