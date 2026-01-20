Pomoć za Niku Antića (12): Akcija za dječaka koji je preživio napad ajkule u Sidneju, ljekari mu se bore za život

Dvanaestogodišnji dječak Niko Antić nalazi se u bolnici nakon napada ajkule u moru kod Sidneja. Pokrenuta je kampanja za pomoć porodici Antić za bolničke troškove.

Izvor: Screenshot/ Sky News Australia

Niko Antić (12) nalazi se u bolnici i bori se za život nakon što ga je napala ajkula u moru kod Sidneja.

Do incidenta je došlo u nedelju oko 16.20 časova, kada je Niko skočio u vodu sa stene visoke šest metara u parku Nilsen, u istočnom predgrađu Sidneja. Sumnja se da ga je tada napala ajkula bik.

Dječaku su u napadu povrijeđene obe noge, a Niko je preživio samo zato što je jedan od njegovih petoro prijatelja skočio i odvukao ga na kamenu platformu, dok je predator plivao u blizini.

Prijatelji su potvrdili da su Nikove povrede katastrofalne. Porodični prijatelj Viktor Pineiro u utorak je pokrenuo kampanju na GoFundMe kako bi pomogao porodici Antić sa bolničkim troškovima.

"Nika je u nedelju u luci Sidnej napala ajkula i zadobio je povrede opasne po život", napisao je on, opisujući to kao "najgori mogući ishod".

Policija Novog Južnog Velsa potvrdila je za Daily mail u utorak popodne da je Niko živ i u bolnici.

Još jedna porodična prijateljica, Triš, podijelila je link do prikupljanja sredstava na Fejsbuku uz poruku: "Srce me boli".

Treći porodični prijatelj je pozvao ljude da doniraju novac.

Dečak Niko Antić (12) se bori za život nakon napada ajkule

Izvor: GoFundMe

"Ovo je porodica koju poznajem i prolaze kroz nezamislivo težak period", poručio je on.

Niko je prva žrtva četiri napada ajkule na obalama Novog Južnog Velsa u posljednja tri dana.

U ponedjeljak je 11-godišnji dječak imao susret sa drugom ajkulom, koja je odgrizla veliki dio njegove daske za surfovanje u Di Vaju, blizu Menlija, u severnim predgrađima Sidneja.

Iste večeri, Andrea de Rujtera (27) napala je ajkula bik dok je surfovao u Menliju. On je odvezen u bolnicu sa teškom povredom noge.

U utorak je 39-godišnjak napadnut u Point Plomeru na središnjoj sjevernoj obali Novog Južnog Velsa. Ajkula je pregrizla čovjekovo odijelo za ronjenje i otkinula komad njegove daske. Navodno se on sam odvezao do okružne bolnice Kempsi.

Policija je pozvala ljude da ne plivaju u mutnoj vodi sa slabom vidljivošću nakon što je obilna kiša pogodila Sidnej i okolinu tokom vikenda.

Takođe su plaže širom Sidneja zatvorene za plivanje nakon niza napada ajkule.

(Telegraf/MONDO)