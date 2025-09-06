Preminuo na licu mjesta: Muškarca u Sidneju usmrtila ajkula

Na plaži u Sidneju preminuo je muškarac nakon što ga je ugrizla velika ajkula. Napad se dogodio samo 30 minuta nakon što je započeo s surfovanjem, na oko 100 metara od obale

Izvor: Screenshot/ Sky News Australia /Shutterstock/Shane Myers Photography

Na plaži Long Reef (Dugački Greben), u Sidneju preminuo je muškarac nakon što ga je, prema izvještajima policije Novog Južnog Velsa, ugrizla velika ajkula.

Policija je objasnila da je muškarca izvukla na obalu, ali da je on "preminuo na mjestu događaja". Dva dijela daske za surfovanje su pronađena i uzeta na stručnu analizu, prenosi BBC.

Zbog ovog incidenta je popularno područje Northern Beaches (Sjeverne plaže) zatvoreno za javnost, a policija je obavijestila da su hitne službe primile dojavu o muškarcu s kritičnim povredama, nakon kojih je preminuo.

Na konferenciji za novinare kasnije tokom dana policija je žrtvu opisala kao "iskusnog surfera" koji je u vodi bio sa prijateljima. Napad se dogodio samo 30 minuta nakon što je počeo sa surfovanjem, na oko 100 metara od obale, pri čemu je izgubio "više udova".

Rod Mekgibon iz Surf Life Savinga rekao je da su ga na plažu donijeli drugi surferi, pa je najavio da bi plaže mogle ostati zatvorene između 24 i 72 sata. Ime žrtve još nije objavljeno.

Policija i stručnjaci rade na utvrđivanju vrste ajkule uključene u napad. Posljednji smrtonosni napad ajkule u području Sidneja zabilježen je 2022. godine, kada je britanskog instruktora ronjenja Simona Nelista napala bijela ajkula. Prije toga, smrtonosni napad u tom području nije zabilježen od 1963. godine.

U Australiji se godišnje zabilježi oko 20 napada ajkula, najviše u Novom Južnom Velsu i Zapadnoj Australiji, ali smrtnost od ugriza vrlo je rijetka - u više od vijeka evidencije, zabilježeno je prosječno manje od jednog smrtno stradalog godišnje.

