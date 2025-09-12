logo
U Dalmaciji iz blizine snimljena ajkula: Stručnjak primijetio neobično ponašanje (Video)

U Dalmaciji iz blizine snimljena ajkula: Stručnjak primijetio neobično ponašanje (Video)

Ova vrsta je strogo zaštićena u Hrvatskoj.

U Dalmaciji snimljena ajkula Izvor: Youtube/Anthony Kobrowisky/Printscreen/Ilustracija

Kapetan Julijan Vuković javio se Slobodnoj Dalmaciji i ispričao da je danas u blizini Šipana primijetio morskog psa. Poslao je i dva videa koja jasno pokazuju da se radi o mesožderu.

Prema njegovim riječima, morski pas se navodno zapleo u ribarske mreže i moguće je da je povrijeđen. 

"Kao što se može vidjeti iz videa, ne može se sa sigurnošću ništa zaključiti jer je kvalitet loš. Ipak, uzimajući u obzir područje kretanja i oblik repne peraje, vjerovatno se radi o dugonosoj ajkuli (engleski mako), lat. Isurus oxyrinchus. Ajkula je primijećena sa povredama, navodno od mreže, ali to nije jasno vidljivo, osim što nedostaje gornji dio repne peraje. Bilo bi nagađanje šta se tačno desilo, ali donekle je dobra vijest da ajkula i dalje pliva relativno dobro. Ipak, zabrinjava što je dugo snimana pored broda dok pliva, što nije uobičajeno, pa postoji sumnja da su povrede ozbiljnijeg karaktera", kaže Soldo, profesor na Odjeljenju za studije mora Sveučilišta u Splitu.

Soldo napominje i da je ova vrsta strogo zaštićena u Hrvatskoj - zabranjeno ju je loviti i uznemiravati.

Dugonosa ajkula raširena je po svim morima i može narasti do 450 cm, dok je najteži zabilježeni primjerak težio oko pola tone. S gornje strane je plavo-sivkasta do modra, a s donje strane bjeličasta.

(Slobodna Dalmacija/MONDO)

