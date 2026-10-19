Preokret na sudu u Zagrebu: Fudbaler oslobođen optužbi za nasilje, djevojka priznala da je lagala

Fudbaler (23) iz Zagreba oslobođen je optužbi za nasilje nakon što je njegova djevojka na sudu priznala da je lagala. Prijavila ga je jer je bila pijana i ljuta što je odbio da spava sa njom.

Izvor: Jure Divich/Shutterstock

Iza fudbalera (23) jednog zagrebačkog kluba su dani pakla jer je uhapšen i potom sproveden na sud gdje se suočio sa djevojkom koja ga je prijavila. Rezultat svega je oslobađajuća presuda zbog nedostatka dokaza, a prema navodima prijave, on je nevjenčanu partnerku u njenoj porodičnoj kući u Zagrebu, gdje je to veče slavila rođendan, tukao. Gosti su se razišli, a njih dvoje su nastavili da konzumiraju alkohol, te ju je bez ikakvog povoda dlanovima obje ruke šamarao po licu i udarao po tijelu, pritom joj nanijevši modrice.

Njen poziv policiji bio je dovoljan da 23-godišnjak bude prijavljen za kršenje člana 10. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, ali u sudnici Prekršajnog suda u Zagrebu cijela priča je otišla u drugom pravcu jer je on negirao krivicu, a ona rekla da je lagala.

Nisam je udarao. Bio sam pijan, a nakon što su njene prijateljice otišle, ona je htjela da vodi ljubav sa mnom. Ja nisam htio, pa je zvala policiju. I nije ona pobjegla iz kuće, nego ja. I nisam znao da je tada zvala policiju, nego sam to saznao sutradan kad mi je rekla – branio se 23-godišnji fudbaler.

Njegova partnerka ispričala je da je to veče bila pod uticajem alkohola i ljuta na dečka. Sjećam se da sam ja zvala policiju i pritom namjerno rekla ime svoje sestre, a ne svoje. Ne znam zašto, kao što ne znam ni zašto sam policajcima rekla da me je udarao po glavi i po tijelu. Modrice koje su vidjeli bile su od pada sa bicikla. Uopšte se ne sjećam šta sam zapravo rekla policiji, ali sam vjerovatno bila jako ljuta jer je otišao. Ako je on rekao da me je spremio na spavanje i da sam povraćala, onda je valjda tako i bilo – tvrdila je fudbalerova djevojka. Njenu tvrdnju je on potom dopunio objašnjenjem da je "počistio sve što je povraćala i zatim otišao kako situacija ne bi eskalirala".

Ja tebe nisam nikada udario i ne bih nikada – govorio je u sudnici fudbaler gledajući partnerku u oči, na šta je ona uznemireno kroz suze dodala "da se ne sjeća toga da je policiji rekla da ju je udarao".

Bila sam pijana. Imali smo predivnu vezu, mogu vam pokazati sve naše video-snimke – dodatno je uvjeravala sud žrtva.

Policajac koji je stigao na intervenciju, međutim, itekako se dobro sjećao svakog trenutka.

Došli smo na adresu iz prijave, a problem je bio taj što je djevojka koja je tražila intervenciju rekla pogrešno ime, tuđe ime i pogrešan kućni broj. Prilikom poziva glas joj je bio histeričan, a to nam je rekao kolega koji je poziv primio. Provjeravali smo postoji li na toj adresi osoba sa tim imenom, ali nije postojala ni u sistemu. Jedva smo na kraju uspjeli da stupimo sa njom u kontakt. Razgovarali smo ispred zgrade, rekla nam je da je slavila rođendan i da je njen partner došao i da je sa njim pila, a onda da je počeo da je tuče po tijelu. Rekla je da je konzumirala alkohol, ali je bila komunikativna. Više od pola sata smo razgovarali, nije bila nestabilna na nogama. Pokazala mi je podlaktice, imala je modrice kakve nastanu kad vas neko uhvati rukama – pojasnio je policajac.

Slušajući to pažljivo, fudbaler je dodao da ju je "više puta stavljao u krevet sa kojeg je ona padala, a hvatao ju je i oko struka i za ruke ne bi li je smjestio na spavanje".

Meni je jako žao što sam zvala policiju. Ne bih ih zvala da je on ostao sa mnom, da nije otišao. Bila sam ljuta – dopunila se oštećena.

Ja ostajem pri svojoj odbrani! Ona je htjela da vodi ljubav sa mnom, a ja nisam htio jer sam sutradan imao utakmicu i otišao sam – zaključio je fudbaler.

Saslušana je i majka fudbalerove djevojke koja ju je tog kobnog jutra pred zoru vidjela. Ispričala je da joj je kćerka rekla da ju je dečko udario nogom u butinu i da su se potukli.

Da, ja sam rekla mami da me je on udario, a mama mi je smrtni neprijatelj. A modrice mi se više ne vide. Rekla sam to mami, ali nije bila istina – ponavljala je oštećena sve vrijeme u sudnici.

Na kraju će cijela represivno-pravosudna "predstava" zbog nečijeg pijanstva biti plaćena iz državnog budžeta.

(Jutarnji/MONDO)