Novi režim na granici Hrvatske i BiH: Šta se mijenja za putnike i prevoznike?

Vlada Republike Hrvatske usvojila je izmjene Uredbe o graničnim prelazima, kojima se mijenja kategorizacija pojedinih prelaza na granici sa Bosnom i Hercegovinom, s ciljem usklađivanja propisa sa novim međudržavnim ugovorom.

Izvor: Milorad Malešević/Srna

Izmjene usvojene 14. oktobra proističu iz sporazuma dviju država potpisanog 8. juna 2026. godine. Prema saopštenju hrvatske Vlade, novim režimom se povećava broj stalnih graničnih prelaza za međunarodni saobraćaj putnika, dok se istovremeno smanjuje broj prelaza namijenjenih za pogranični saobraćaj, koje koriste mještani sa pograničnim propusnicama.

Ugovorom su obuhvaćena ukupno 52 granična prelaza, a na popisu su kao tri nova navedeni Svilaj na novoj lokaciji, Gornji Varoš i Osojnik.

Uticaj na privredu i logistiku

Ove promjene donose značajne novine za građane BiH, s obzirom na to da se širi mreža prelaza u međunarodnom putničkom saobraćaju. Ipak, promjena kategorije ne povlači automatski i mogućnost obavljanja svih vrsta saobraćaja na terenu.

Za pojedine kategorije neophodno je prethodno ispuniti tehničke, infrastrukturne i organizacione uslove, što uključuje i uspostavljanje odgovarajućih inspekcijskih službi. To je od presudnog značaja za kompanije i prevoznike, čija logistika i rute direktno zavise od zvanične kategorije prelaza i dostupnosti graničnih inspekcija za teretna vozila.

Planirana proširenja i uslovi

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović pojasnio je da će, nakon ispunjavanja predviđenih uslova za prekategorizaciju, uslijediti i dodatne izmjene uredbe. Planirano je da se broj međunarodnih drumskih prelaza za putnike i robu poveća sa 14 na 17.

U aktuelnoj uredbi navedeno je 16 takvih prelaza, dok je Dvor za sada namijenjen samo za putnički saobraćaj, a njegovo podizanje u najvišu kategoriju očekuje se kada se za to steknu propisani uslovi na samom prelazu.

Dodatne promjene, tehnička prilagođavanja i podizanje nivoa predviđeni su i za granične prelaze Svilaj, Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo i Kamensko.