Novi granični prelaz Gradiška počeo da radi punim kapacitetom

Novi granični prijelaz Gradiška od jutros radi punim kapacitetom i sa vlastitom šifrom, nakon usvajanja izmjena pravilnika UIO BiH.

Izvor: Milorad Malešević/Srna

Novi granični prelaz Gradiška – Novi most – Gornji Varoš od jutros radi punim kapacitetom i sa vlastitom šifrom, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Time su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti UIO na ovom prelazu.

Početak rada u punom kapacitetu omogućen je nakon što je Upravni odbor UIO BiH 7. oktobra odobrio donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ove institucije. Na taj način osigurani su potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za rad novog graničnog prelaza.

Iz UIO su poručili da su spremni i za početak rada carinske službe na starom graničnom prelazu Gradiška – Stara Gradiška, čim budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno kada budu završeni radovi na dijelu prilaznog mosta koji se ranije urušio.

Krnjić blokirao izmjene pravilnika

Izmjene sistematizacije ranije nisu usvojene u Upravnom odboru UIO, gdje se odluke ove vrste donose isključivo konsenzusom. Protiv njihovog usvajanja glasao je Zijad Krnjić, član Upravnog odbora kojeg imenuje Vlada Federacije BiH.

Krnjić je odbijao da podrži izmjene dok se ne riješi pitanje duga Republike Srpske prema Federaciji BiH, nastalog zbog blokade izmjene koeficijenata za raspodjelu prihoda od prikupljenog PDV-a između entiteta. Prema procjenama, dug je premašio 200 miliona KM.

Rješavanje ovog pitanja blokira ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić, koji je ujedno i predsjedavajući Upravnog odbora UIO.

Nakon što je Krnjiću istekao mandat, Upravni odbor UIO održao je sjednicu bez ekspertskog člana iz Federacije BiH. Svi prisutni članovi, uključujući ministra finansija FBiH Tonija Kraljevića, glasali su za usvajanje pravilnika.

Novi granični prelaz otvoren je nakon urušavanja dijela mosta na starom prelazu. U početku je radio na osnovu privremenog rješenja Ministarstva bezbjednosti BiH, koje je isteklo u avgustu.

Nakon isteka tog rješenja, prelaz je nastavio da radi na osnovu međunarodnog sporazuma o graničnim prelazima koji su potpisale BiH i Hrvatska.