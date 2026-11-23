Jovo Bakić otkrio plan za reformu Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jovo Bakić, šef poslaničke grupe “Studentska lista”, je bio danas na konsultacijama u Narodnoj skupštini sa predsjednikom Narodne skupštine Aleksandrom Čupićem i generalnim sekretarom parlamenta Mirjanom Radaković i sa Aleksandrom Vučićem, šefom poslaničke grupe “Srbija pobeđuje”.

Razgovaralo se o izboru skupštinskih organa, pažnju javnosti posebno je privuklo to što je Jovo Bakić sjedio pored Vučića, a otkrio je i plan za reformu Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

"Bliži sam stavu da se službe reformiše i da se sačuva njen zdravi dio, ali bi veći dio zaposlenih morao da napusti agenciju. Trebalo bi ispitati i odgovornost pojedinih pripadnika BIA zbog njihovih veza sa organizovanim kriminalom i vrhom vladajuće stranke. Predmet političkog i tužilačkog ispitivanja trebalo bi da budu i civilne i vojne bezbjednosne službe. Nekada profesionalna vojna obavještajna služba je takođe narušena, neophodno je preispitati njen rad", rekao je Bakić u razgovoru za "Insajder".

(Mondo)