Jedan od inicijatora rezolucije o Vukovaru odgovorio studentima.

Izvor: Philipp von Ditfurth / DPA / Profimedia/Kurir/Nemanja Nikolić

Nakon što je organizacija "Studenti u blokadi" saopštila da odbacuje prijedlog rezolucije Evropskog parlamenta o Vukovaru, oglasio se Karlo Resler na svom nalogu na društvenoj mreži "X", jedan od inicijatora ove rezolucije. On je izjavio da nova vlast "mora da odluči da li želi da odbaci nasljeđe Slobodana Miloševića".

"Povodom 35. godišnjice razaranja i užasnih zločina, mi, kao Evropski parlament, odaćemo počast žrtvama Vukovara i Ovčare. Nova vlada će morati da napravi izbor: ili će iskreno odbaciti Miloševićevo nasljeđe i krenuti ka Evropi, ili će ući u isti lavirint – istu zamršenu mrežu stvaranja mitova i toksične propagande – koja Srbiju drži okovanu već decenijama", navodi se u njegovoj objavi.

Povodom 35. obljetnice razaranja i stravičnih zločina, kao Europski parlament poklonit ćemo se žrtvama Vukovara i Ovčare. Nadolazeća vlast će samostalno odlučiti - ili će istinski odbaciti Miloševićevo nasljeđe i krenuti k Europi, ili će ući u isti labirint, isto klupko mitomanije i otrovne propagande - ono što desetljećima Srbiju drži okovanom. — Karlo Ressler (@KarloRessler)November 23, 2026

Šta su studenti rekli o rezoluciji Evropskog parlamenta o Vukovaru?

Studenti su kritikovali rezoluciju o Vukovaru o kojoj ove nedjelje glasa Evropski parlament. Studenti smatraju da su u toj rezoluciji zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj.

"Ne slažemo se sa sadržinom prijedloga rezolucije Evropskog parlamenta povodom 35. godišnjice pada i razaranja Vukovara. Smatramo da dokument u ovakvom obliku ne doprinosi objektivnom sagledavanju istorijskih događaja, niti izgradnji povjerenja i pomirenja među narodima na prostoru bivše Jugoslavije.

U prijedlogu rezolucije gotovo u potpunosti su zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, uključujući ubistva, progone, uništavanje imovine i masovno izbjeglištvo. Događaji poput operacija 'Bljesak' i 'Oluja', kao i zločini počinjeni nad srpskim civilima tokom rata, ne mogu biti izostavljeni iz cjelovitog sagledavanja ovog istorijskog perioda.

Neprihvatljivo je da se složeni procesi raspada SFRJ, međunacionalnih odnosa i oružanih sukoba svode na pojednostavljenu sliku kolektivne odgovornosti srpskog naroda. Odgovornost za ratne zločine mora biti individualna i utvrđena na osnovu dokaza i pravosnažnih sudskih presuda, a ne pripisivana čitavim narodima.

Pitanja nestalih lica, otvaranja arhiva i procesuiranja ratnih zločina moraju se rješavati kroz iskrenu regionalnu saradnju, uzajamno poštovanje i primjenu jednakih standarda za sve države. Srbija ima obavezu da sarađuje u rasvjetljavanju sudbine nestalih i utvrđivanju odgovornosti za počinjene zločine, ali isti pristup mora postojati i kada je riječ o srpskim žrtvama i zločinima počinjenim nad njima.

Evropske institucije, koje se zalažu za pomirenje, toleranciju i zajedničke evropske vrijednosti, moraju biti dosljedne u odnosu prema svim žrtvama i istorijskim činjenicama. Sjećanje na prošlost ne smije postati sredstvo političkog pritiska, niti se smije koristiti za produbljivanje postojećih podjela u regionu.

Srbija i srpski narod imaju pravo na dostojanstveno sjećanje na sopstvene žrtve, kao što i svi drugi narodi imaju pravo da čuvaju uspomenu na svoje stradale. Istinsko pomirenje nije moguće nametanjem jednostranih tumačenja prošlosti, već iskrenim suočavanjem sa svim zločinima, bez obzira na to ko ih je počinio i nad kim su počinjeni.

Zbog svega navedenog, smatramo da prijedlog rezolucije u sadašnjem obliku ne doprinosi uravnoteženoj kulturi sjećanja i pomirenju. Njime se propušta prilika da se na cjelovit, objektivan i nediskriminatoran način obuhvate stradanja svih naroda tokom ratova devedesetih godina", navodi se u saopštenju studenata.

ЗА ПОМИРЕЊЕ НЕОПХОДНО ЈЕ ПРИЗНАВАЊЕ СВИХ СТРАДАЊАНе слажемо се са садржином предлога резолуције Европског парламента поводом 35. годишњице пада и разарања Вуковара. Сматрамо да документ у оваквом облику не доприноси објективном сагледавању историјских догађаја, нити изградњи поверења и помирења међу народима на простору бивше Југославије.У предлогу резолуције готово у потпуности су занемарена страдања српског цивилног становништва у Хрватској, укључујући убиства, прогоне, уништавање имовине и масовно избеглиштво. Догађаји попут операција „Бљесак“ и „Олуја“, као и злочини почињени над српским цивилима током рата, не могу бити изостављени из целовитог сагледавања овог историјског периода.Неприхватљиво је да се сложени процеси распада СФРЈ, међунационалних односа и оружаних сукоба своде на поједностављену слику колективне одговорности српског народа. Одговорност за ратне злочине мора бити индивидуална и утврђена на основу доказа и правоснажних судских пресуда, а не приписивана читавим народима.Питања несталих лица, отварања архива и процесуирања ратних злочина морају се решавати кроз искрену регионалну сарадњу, узајамно поштовање и примену једнаких стандарда за све државе. Србија има обавезу да сарађује у расветљавању судбине несталих и утврђивању одговорности за почињене злочине, али исти приступ мора постојати и када је реч о српским жртвама и злочинима почињеним над њима.Европске институције, које се залажу за помирење, толеранцију и заједничке европске вредности, морају бити доследне у односу према свим жртвама и историјским чињеницама. Сећање на прошлост не сме постати средство политичког притиска, нити се сме користити за продубљивање постојећих подела у региону.Србија и српски народ имају право на достојанствено сећање на сопствене жртве, као што и сви други народи имају право да чувају успомену на своје страдале. Истинско помирење није могуће наметањем једностраних тумачења прошлости, већ искреним суочавањем са свим злочинима, без обзира на то ко их је починио и над ким су почињени.Због свега наведеног, сматрамо да предлог резолуције у садашњем облику не доприноси уравнотеженој култури сећања и помирењу. Њиме се пропушта прилика да се на целовит, објективан и недискриминаторан начин обухвате страдања свих народа током ратова деведесетих година. — Studenti_u_blokadi (@studentblokade)November 23, 2026

(Mondo)