Iranska pjevačica Parastu Ahmadi i četiri člana njenog tima dobili su po 74 udarca bičem nakon što su osuđeni zbog "vrijeđanja javnog reda produciranjem i objavljivanjem nepristojnog i nemoralnog sadržaja na internetu", javili su iranski mediji.

Izvor: Parastoo Ahmadi/youtube/screenshot

"Ahmadi i četvorica ostalih dobili su dvogodišnje zabrane putovanja i bavljenja umjetničkim i muzičkim aktivnostima", rekao je advokat Mostafa Nili.

Slučaj je pokrenut nakon objavljivanja videa na "Jutjubu" u decembru 2024. godine na kojem Ahmadi nastupa bez obaveznog hidžaba zajedno sa muškim muzičarima u Komu, južno od Teherana, saopšteno je iz norveške grupe za ljudska prava "Hengav".

Zapadne vlade i grupe za ljudska prava kritikuju bičevanje kao mučenje i kršenje međunarodnog prava. Iran odbacuje optužbe u vezi sa stanjem ljudskih prava i navodi da bi zapadne zemlje trebalo da se fokusiraju na sopstvene probleme sa ljudskim pravima.

Pravila koja zahtijevaju od žena da nose hidžab bila su glavna tema protesta 2022. godine, nakon smrti Iranke kurdskog porijekla Mahse Amini u pritvoru. Ona je prethodno uhapšena zbog navodnog kršenja pravila oblačenja.

(Mondo)