Drama u Velikoj Gorici: Muškarac prijetio eksplozivom i samoubistvom, specijalci blokirali ulicu

U naselju Kurilovec u Velikoj Gorici blokirana je Ulica Stjepana Fabijančića Jape zbog prijetnji eksplozivnom napravom i samoubistvom, potvrđeno je iz zagrebačke Policijske uprave.

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Na terenu su pripadnici specijalne policije, vatrogasaca i hitne pomoći, prenijeli su zagrebački portali.

Iz Policijske uprave rekli su da su u 18.55 časova primili dojavu da muškarac prijeti da će sebi oduzeti život.

Područje je brzo obezbijeđeno, a muškarac stavljen pod osiguranje i kontrolu. Građani su na bezbjednoj udaljenosti, a situacija je pod kontrolom, dodali su iz policije.