logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Velikoj Gorici: Muškarac prijetio eksplozivom i samoubistvom, specijalci blokirali ulicu

Drama u Velikoj Gorici: Muškarac prijetio eksplozivom i samoubistvom, specijalci blokirali ulicu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U naselju Kurilovec u Velikoj Gorici blokirana je Ulica Stjepana Fabijančića Jape zbog prijetnji eksplozivnom napravom i samoubistvom, potvrđeno je iz zagrebačke Policijske uprave.

Drama u Velikoj Gorici: Muškarac prijetio eksplozivom i samoubistvom, specijalci blokirali ulicu Izvor: Shutterstock

Na terenu su pripadnici specijalne policije, vatrogasaca i hitne pomoći, prenijeli su zagrebački portali.

Iz Policijske uprave rekli su da su u 18.55 časova primili dojavu da muškarac prijeti da će sebi oduzeti život.

Područje je brzo obezbijeđeno, a muškarac stavljen pod osiguranje i kontrolu. Građani su na bezbjednoj udaljenosti, a situacija je pod kontrolom, dodali su iz policije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ