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Filmska scena na auto-putu u Hrvatskoj: Zalutali metak probio staklo Hitne pomoći i ranio medicinskog radnika

Filmska scena na auto-putu u Hrvatskoj: Zalutali metak probio staklo Hitne pomoći i ranio medicinskog radnika

Autor Dušan Volaš
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Tridesetpetogodišnji medicinski radnik ranjen je u šaku kada je metak probio bočno staklo vozila Hitne pomoći na auto-putu kod Lužana u Hrvatskoj. Vozač je uspio bezbjedno da zaustavi vozilo, a policija intenzivno traga za počiniocem ovog nezapamćenog incidenta.

policija hrvatska Izvor: Shutterstock

Stravičan događaj odigrao se u četvrtak oko 16.00 časova. Kako je saopštila Policijska uprava brodsko-posavska, vozilom je u trenutku probijanja stakla upravljao 52-godišnji vozač. On je nakon ranjavanja kolege zadržao prisebnost, bezbjedno zaustavio sanitetsko vozilo i odmah mu pružio prvu pomoć.

Povrijeđeni medicinar je prebačen u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje su ljekari hirurškim putem iz njegove šake izvadili deformisani metak nepoznatog kalibra.

Policija je obavila detaljan uviđaj na mjestu događaja i obavila informativne razgovore sa nekoliko osoba kako bi prikupila korisne informacije.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja sa ciljem da se utvrdi tačan kalibar ispaljenog metka, rasvijetle sve okolnosti ove nesvakidašnje pucnjave na auto-putu i identifikuje počinilac koji je ugrozio živote medicinske ekipe.

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Tagovi

Hrvatska metak hitna pomoć

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