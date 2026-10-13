logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uzbuna zbog otmice: Hrvatski borbeni avion presreo putnički let za Nirnberg

Uzbuna zbog otmice: Hrvatski borbeni avion presreo putnički let za Nirnberg

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Hrvatski borbeni avion "rafal" presreo je danas malteški putnički avion "boing" koji je letio iz Grčke prema NJemačkoj, nakon što je njegov transponder emitovao kod 7.500, međunarodni signal za otmicu aviona.

Hrvatski "rafal" presreo putnički avion zbog signala za otmicu Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Zbog moguće bezbjednosne prijetnje, NATO je naredio hitno presretanje, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Hrvatske.

Hrvatski "rafal" presreo je putnički avion u 11.02 časova iznad Korenice, pilot ga je vizualno identifikovao i uspostavio radijsku vezu sa posadom.

U saopštenju se navodi da je malteški "boing" ušao u slovenački vazdušni prostor u 11.20 časova, čime je završeno njegovo praćenje iznad Hrvatske.

Malteški avion je u 12.16 časova bezbjedno sletio u Nirnberg, gdje je zbog bezbjednosne uzbune privremeno obustavljen vazdušni saobraćaj.

NJemačka policija potvrdila je da pilot nakon aktiviranja koda nije bio dostupan putem radio-veze.

Jedna od mogućnosti koju istražioci provjeravaju je kvar radijske opreme u pilotskoj kabini, prenose hrvatski mediji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska avion

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ