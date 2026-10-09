Putin navodno zarobljen u avionu iznad Moskve: Zbog ukrajinskih dronova zatvorena četiri aerodroma

Avioni ruske državne delegacije navodno su kružili iznad Moskve zbog ukrajinskih napada dronovima, dok još nije potvrđeno da li se Vladimir Putin nalazio u nekoj od letjelica.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Ruski predsednik Vladimir Putin i visoki vojni zvaničnici navodno su ostali zarobljeni u vazduhu nakon što je Ukrajina izvela napade dronovima na Moskvu, piše britanski The Sun.

Prema podacima servisa za praćenje letova Flightradar24, avion kojim se Putin navodno vraćao iz Turkmenistana nije mogao da sleti u rusku prijestonicu.

Podaci o letovima, kako navodi britanski list, pokazuju da su avioni iz ruske delegacije kružili iznad Moskve, dok je vazdušni saobraćaj bio ozbiljno poremećen.

Sva četiri moskovska aerodroma bila su zatvorena zbog intenzivnih napada dronovima i prijava o uočavanju neidentifikovanih balona.

Stotine letova su otkazane ili preusmjerene usljed sve intenzivnijih ukrajinskih napada na rusku prijestonicu.

Dva aviona iz delegacije navodno su preusmjerena ka Sankt Peterburgu.

Za sada nije poznato u kojem se tačno avionu nalazio Vladimir Putin, zbog čega nije nezavisno potvrđeno da je ruski predsjednik bio primoran da kruži iznad Moskve.