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Šreder otišao Putinu na rođendan, u Njemačkoj izbio skandal: Merc bijesan zbog poteza bivšeg kancelara

Šreder otišao Putinu na rođendan, u Njemačkoj izbio skandal: Merc bijesan zbog poteza bivšeg kancelara

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Njemački kancelar Fridrih Merc oštro je osudio odlazak bivšeg kancelara Gerharda Šredera na proslavu 74. rođendana ruskog predsjednika Vladimira Putina, ocijenivši taj potez kao "krajnje nemoralan".

Skandal u Njemačkoj zbog odlaska Šredera na Putinov rođendan Izvor: Alexei Druzhinin / Sputnik / Profimedia

Njemački kancelar Fridrih Merc "duboko je ogorčen" zbog posjete bivšeg kancelara Gerharda Šredera domu ruskog predsjednika Vladimira Putina, gdje je ove nedjelje prisustvovao proslavi njegovog rođendana, saopštio je u petak portparol njemačke vlade.

Šreder, koji je bio njemački kancelar od 1998. do 2005. godine, već godinama je na meti kritika u Njemačkoj i inostranstvu zbog svojih veza sa ruskim kompanijama i Putinom. Te veze održao je i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine i uvođenja više paketa zapadnih sankcija Moskvi.

"Putin je jedini odgovoran za rat u Ukrajini. Njegova naređenja uzrok su nemjerljive patnje, civilnih žrtava, razdvojenih porodica, mrtvih i ranjenih", izjavio je portparol njemačke vlade.

Dodao je da kancelar Merc smatra "krajnje nemoralnim" to što je Šreder prisustvovao takvoj proslavi.

Putin je u četvrtak proslavio 74. rođendan.

Oštre kritike i iz Šrederove stranke

Šrederova posjeta izazvala je kritike i unutar njegove Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD).

Kopredsjednik stranke Lars Klingbajl, koji je istovremeno njemački ministar finansija u Mercovoj koalicionoj vladi, ocijenio je da je Šrederov potez "potpuno neprihvatljiv", imajući u vidu patnje stanovništva Ukrajine, prenosi list "Zidojče cajtung".

Šreder je tokom protekle dvije decenije obavljao više visokih funkcija u ruskim kompanijama.

Nedugo nakon odlaska sa mjesta kancelara postao je predsjednik odbora akcionara projekta "Sjeverni tok", gasovoda kroz Baltičko more koji predvodi ruski "Gasprom", a koji je Šreder podržavao još tokom svog mandata.

Kasnije je obavljao visoke funkcije i u ruskoj naftnoj kompaniji "Rosnjeft".

Ranije ove godine Putin je izjavio da bi Šreder bio njegov poželjan sagovornik u razgovorima o novim bezbjednosnim aranžmanima za Evropu, ali su Evropska unija i Mercova vlada odmah odbacile tu ideju.

Prošle nedjelje Šreder je postao član nadzornog odbora ruskog trgovinskog lanca "Hiperglobus", koji je nastao iz njemačke kompanije "Globus holding" i upravlja sa više od 20 supermarketa u Rusiji. 

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Tagovi

Gerhard Šreder Vladimir Putin Njemačka Rusija rođendan

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