Šreder otišao Putinu na rođendan, u Njemačkoj izbio skandal: Merc bijesan zbog poteza bivšeg kancelara

Njemački kancelar Fridrih Merc oštro je osudio odlazak bivšeg kancelara Gerharda Šredera na proslavu 74. rođendana ruskog predsjednika Vladimira Putina, ocijenivši taj potez kao "krajnje nemoralan".
Njemački kancelar Fridrih Merc "duboko je ogorčen" zbog posjete bivšeg kancelara Gerharda Šredera domu ruskog predsjednika Vladimira Putina, gdje je ove nedjelje prisustvovao proslavi njegovog rođendana, saopštio je u petak portparol njemačke vlade.
Šreder, koji je bio njemački kancelar od 1998. do 2005. godine, već godinama je na meti kritika u Njemačkoj i inostranstvu zbog svojih veza sa ruskim kompanijama i Putinom. Te veze održao je i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine i uvođenja više paketa zapadnih sankcija Moskvi.
"Putin je jedini odgovoran za rat u Ukrajini. Njegova naređenja uzrok su nemjerljive patnje, civilnih žrtava, razdvojenih porodica, mrtvih i ranjenih", izjavio je portparol njemačke vlade.
Dodao je da kancelar Merc smatra "krajnje nemoralnim" to što je Šreder prisustvovao takvoj proslavi.
Putin je u četvrtak proslavio 74. rođendan.
Putin met with ex-German Chancellor Gerhard Schröder on Russian leader's BIRTHDAYPutin invited him to his home after learning that Schröder was in Moscow https://t.co/3VP89h6YbX— RTRussia (@RT_Russia_)October 8, 2026
Oštre kritike i iz Šrederove stranke
Šrederova posjeta izazvala je kritike i unutar njegove Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD).
Kopredsjednik stranke Lars Klingbajl, koji je istovremeno njemački ministar finansija u Mercovoj koalicionoj vladi, ocijenio je da je Šrederov potez "potpuno neprihvatljiv", imajući u vidu patnje stanovništva Ukrajine, prenosi list "Zidojče cajtung".
Šreder je tokom protekle dvije decenije obavljao više visokih funkcija u ruskim kompanijama.
Nedugo nakon odlaska sa mjesta kancelara postao je predsjednik odbora akcionara projekta "Sjeverni tok", gasovoda kroz Baltičko more koji predvodi ruski "Gasprom", a koji je Šreder podržavao još tokom svog mandata.
Kasnije je obavljao visoke funkcije i u ruskoj naftnoj kompaniji "Rosnjeft".
Ranije ove godine Putin je izjavio da bi Šreder bio njegov poželjan sagovornik u razgovorima o novim bezbjednosnim aranžmanima za Evropu, ali su Evropska unija i Mercova vlada odmah odbacile tu ideju.
Prošle nedjelje Šreder je postao član nadzornog odbora ruskog trgovinskog lanca "Hiperglobus", koji je nastao iz njemačke kompanije "Globus holding" i upravlja sa više od 20 supermarketa u Rusiji.