Špijunirala za Rusiju i davala povjerljive informacije: U Njemačkoj uhapšena žena zbog odavanja vojne tajne

U Berlinu je uhapšena njemačko-ukrajinska državljanka zbog sumnje da je špijunirala za Rusiju i prosljeđivala podatke o vojnoj pomoći Ukrajini, saopštilo je tužilaštvo.

Izvor: THOMAS KIENZLE / AFP / Profimedia

U Berlinu je u srijedu uhapšena njemačko-ukrajinska državljanka, pod sumnjom da je špijunirala za Rusiju i prosljeđivala povjerljive informacije, uključujući podatke o vojnoj pomoći Ukrajini, saopštilo je tužilaštvo, prenosi Euronews.

Osumnjičena, identifikovana kao Ilona V, navodno je od novembra 2023. godine, a moguće i ranije, održavala obavještajne kontakte sa ruskom ambasadom u Berlinu. Prema navodima tužilaštva, prikupljala je informacije o učesnicima važnih političkih događaja, kao i podatke o lokacijama vojne industrije, testiranju dronova i planiranim isporukama bespilotnih letjelica Ukrajini.

Sumnja se i da je koristila lična poznanstva sa bivšim zaposlenima u njemačkoj odbrambenoj industriji kako bi došla do informacija za rusku obavještajnu službu. Tužilaštvo navodi i da je pomogla ruskom saradniku da koristi lažni identitet radi prisustvovanja političkim događajima u Berlinu i uspostavljanja korisnih kontakata.

Policija je u srijedu ujutru pretresla domove Ilone V. i još dvoje osumnjičenih, koji su prema navodima tužilaštva i dalje na slobodi. Ruska ambasada u Berlinu nije odmah odgovorila na zahtjeve za komentar.

Ovo hapšenje dolazi u trenutku pojačane pripravnosti u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama zbog sumnji na rusku špijunažu, nadzor dronovima, sajber napade i kampanje dezinformacija. Moskva je u više navrata odbacila takve optužbe, tvrdeći da Zapad pokušava da potkopa Rusiju.

Napori njemačkih vlasti u suzbijanju sumnjivih ruskih obaveštajnih aktivnosti intenzivirani su od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Njemačka je jedan od glavnih snabdjevača vojne pomoći Ukrajini, ključno logističko središte za NATO snage u Evropi i jedna od članica Alijanse koja značajno povećava izdvajanja za odbranu.

Vlasti su više puta upozoravale i na agente koji se navodno regrutuju putem interneta za zadatke poput fotografisanja ključnih industrijskih i vojnih objekata.

Hapšenja zbog finansiranja proruskim milicijama

Njemačka policija je takođe u srijedu uhapsila dvojicu muškaraca, jednog ruskog i jednog nemačkog državljanina, zbog sumnje da su prebacivali novac i opremu proruskim separatističkim milicijama u istočnoj Ukrajini. Jedan od osumnjičenih, Suren A, tereti se da je prebacio više od 14.000 evra sredstava jedne organizacije milicijama i finansirao prevoz.

Drugi osumnjičeni, Falko H, navodno je više puta putovao u Donbas, kontaktirao predstavnike tamošnjih grupa, koordinisao isporuke i pomagao u distribuciji opreme. Obojica uhapšenih biće u četvrtak izvedeni pred istražnog sudiju Saveznog suda pravde, koji će odlučiti o određivanju pritvora.