"To su prvi put uradili našim pilotima": Ruski špijunski brod izveo manevar koji je izazvao opštu uzbunu u Britaniji 2

"To su prvi put uradili našim pilotima": Ruski špijunski brod izveo manevar koji je izazvao opštu uzbunu u Britaniji

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je da su spremne vojne opcije nakon što je ruski špijunski brod Jantar usmjerio lasere na pilote RAF-a tokom praćenja u britanskim vodama.

Britanski ministar odbrane Džon Hili o ruskom špijunskom brodu Izvor: Profimedia

Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je u srijedu da su spremne "vojne opcije" ako ruski špijunski brod Jantar postane prijetnja, nakon što je brod uperio lasere na britanske pilote poslate da ga prate.

Britanska kraljevska mornarica i Kraljevsko ratno vazduhoplovstvo (RAF) rutinski prate potencijalne prijetnje po nacionalnu bezbjednost, a takve misije praćenja ruskih brodova i podmornica postale su sve češće od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Hili je rekao da je usmjeravanje lasera ​​ka pilotima RAF-a "izuzetno opasno" i da je Britanija spremna da odgovori u zavisnosti od sljedećeg poteza broda Jantar.

"Imamo spremne vojne opcije u slučaju da Džantar promijeni kurs", rekao je Hili.

Amber, dizajniran za prikupljanje obavještajnih podataka i mapiranje podvodnih kablova, trenutno se nalazi na ivici britanskih voda sjeverno od Škotske, rekao je on.

"Prvi put je ovakva akcija Jantara usmjerena protiv britanskog RAF-a. Ovo shvatamo izuzetno ozbiljno. Promijenio sam pravila postupanja mornarice kako bismo mogli pažljivije da pratimo i nadgledamo aktivnosti broda Jantar kada se nalazi u našim širim vodama", naglasio je Hili.

Srb

Jantar je bio u međunarodnim vodama, a ne u Britanskim. Budite srecni što su koristili lasere, a ne PVO rakete. A što se tiče vaše pretnje, možete samo da nestanete. I obradujete planetu.

Darko

Šta je Amber a šta Jantar?

