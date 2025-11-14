logo
Novi masovni ruski napad na Kijev: Ima poginulih, više desetina povrijeđeno (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

U masovnom ruskom napadu na Kijev poginulo je šest osoba, a 36 je povrijeđeno, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Novi ruski napad na Kijev Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Danas je izvršen masovni ruski napad na Kijev, potvrđeno da je šest osoba poginulo, dok je broj povrijeđenih 36. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je to na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Kličko je naveo da je ukupno 36 ljudi povrijeđeno, od kojih je šest hospitalizovano, a pet je u teškom stanju. Takođe je potvrdio da je šest stanovnika Kijeva stradalo u napadu.

Prema ranijim izvještajima, tokom noći između 13. i 14. novembra ruska vojska napala je Ukrajinu sa 430 dronova i 19 raketa, većinom balističkih, pri čemu je Kijev bio glavna meta. Posljedice napada zabilježene su u devet gradskih okruga. Raniji podaci govorili su o 35 povrijeđenih.

(Mondo.rs)

Kijev Ukrajina Rat u Ukrajini Rusija

