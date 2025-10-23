logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nećemo da ginemo za Ukrajinu": Mađarska na nogama, Orban predvodio veliki protest u Budimpešti (Foto)

"Nećemo da ginemo za Ukrajinu": Mađarska na nogama, Orban predvodio veliki protest u Budimpešti (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Veliki protest održan je u Budimpešti zbog rata u Ukrajini.

Protesti u Mađarskoj protiv rata u Ukrajini Izvor: Ferenc ISZA / AFP / Profimedia

Veliki protest održan je u Budimpešti, glavnom gradu Mađarske, povodom nacionalnog praznika u Mađarskoj i situacije u ratu u Ukrajini. Protest ima naziv "Marš mira" na kom je poslata poruka da "Mađarska neće da gine za Ukrajinu" što je stav mađarskog premijera Viktora Orbana.

Današnji dan, 23. oktobar, ima veliki značaj u istoriji Mađarske. Slavi se pobjeda nad antisovjetskim ustankom koji je Crvena armija ugušila 1956. godine, prenosi britanski "Gardijan".

"Došao je dan Budimpeštanskog marša mira. Danas šaljemo poruku cijelom svijetu: Mađarska kaže NE ratu!

Nećemo ginuti za Ukrajinu. Nećemo slati našu djecu u klanicu po nalogu Brisela", naveo je Orban prije početka protesta.

Okupljeni građani nosili su mađarske zastave i brojne parole u centru Budimpešte. Na početku kolone nalazio se veliki transparent "Ne želimo da ginemo za Ukrajinu" koju predvode pristalice Orbanove stranke "Fides".

Pogledajte fotografije sa protesta u Budimpešti

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mađarska Rat u Ukrajini protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ