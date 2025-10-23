"Nećemo da ginemo za Ukrajinu": Mađarska na nogama, Orban predvodio veliki protest u Budimpešti (Foto)

Veliki protest održan je u Budimpešti zbog rata u Ukrajini.

Veliki protest održan je u Budimpešti, glavnom gradu Mađarske, povodom nacionalnog praznika u Mađarskoj i situacije u ratu u Ukrajini. Protest ima naziv "Marš mira" na kom je poslata poruka da "Mađarska neće da gine za Ukrajinu" što je stav mađarskog premijera Viktora Orbana.

Današnji dan, 23. oktobar, ima veliki značaj u istoriji Mađarske. Slavi se pobjeda nad antisovjetskim ustankom koji je Crvena armija ugušila 1956. godine, prenosi britanski "Gardijan".

"Došao je dan Budimpeštanskog marša mira. Danas šaljemo poruku cijelom svijetu: Mađarska kaže NE ratu!

Nećemo ginuti za Ukrajinu. Nećemo slati našu djecu u klanicu po nalogu Brisela", naveo je Orban prije početka protesta.

Okupljeni građani nosili su mađarske zastave i brojne parole u centru Budimpešte. Na početku kolone nalazio se veliki transparent "Ne želimo da ginemo za Ukrajinu" koju predvode pristalice Orbanove stranke "Fides".

