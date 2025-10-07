Orban: Mađarska nema obavezu da podrži učlanjenje Ukrajine u EU

Mađarska nema obavezu da podrži učlanjenje Ukrajine u Evropsku uniju, istakao je premijer Viktor Orban.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Na društvenoj mreži „X“ Orban je poručio da Kijev neće moći da ucijeni Budimpeštu da promijeni svoj stav.

„Mađarska nema moralnu obavezu da podrži učlanjenje Ukrajine u EU. Nijedna zemlja nikada nije pristupila Uniji uz ucjenu, i ovaj put neće biti drugačije“, naglasio je premijer, komentarišući izjave ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.

Orban je dodao da Sporazum EU jasno određuje da se odluka o učlanjenju novih članica donosi jednoglasno.

„Mađarski narod je odlučio – velikom većinom su rekli ‘ne’ učlanjenju Ukrajine u EU. Ako mislite da to možete promijeniti, medijska kampanja protiv Mađarske vjerovatno nije najbolji način da steknete prijatelje“, poručio je Orban.