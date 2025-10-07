Orban: Mađarska nema obavezu da podrži učlanjenje Ukrajine u EU

Mađarska nema obavezu da podrži učlanjenje Ukrajine u Evropsku uniju, istakao je premijer Viktor Orban.
Na društvenoj mreži „X“ Orban je poručio da Kijev neće moći da ucijeni Budimpeštu da promijeni svoj stav.
„Mađarska nema moralnu obavezu da podrži učlanjenje Ukrajine u EU. Nijedna zemlja nikada nije pristupila Uniji uz ucjenu, i ovaj put neće biti drugačije“, naglasio je premijer, komentarišući izjave ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.
Orban je dodao da Sporazum EU jasno određuje da se odluka o učlanjenju novih članica donosi jednoglasno.
„Mađarski narod je odlučio – velikom većinom su rekli ‘ne’ učlanjenju Ukrajine u EU. Ako mislite da to možete promijeniti, medijska kampanja protiv Mađarske vjerovatno nije najbolji način da steknete prijatelje“, poručio je Orban.