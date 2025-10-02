"Situacija je ozbiljna": Orban gnjevan na evropske lidere, napeto na samitu u Danskoj

Premijer mađarske Viktor Orban oglasio se na mreži "X" gdje se osvrnuo na izjave poljskog kolege i drugih evropskih lidera

Poljski premijer Donald Tusk nazvao je rusko-ukrajinski rat ''našim ratom'' što je izazvalo oštru kritiku njegovog mađarskog kolege Viktora Orbana, koji je upozorio da ni Mađarska ni EU nisu u ratu s Rusijom te optužio Tuska da ugrožava evropske živote.

Oštro je Orban odgovorio obraćajući mu se u poruci na X-u.

"Možda mislite da ste u ratu s Rusijom, ali Mađarska nije. Niti je Evropska unija. Igrate opasnu igru ​​sa životima i sigurnošću miliona Evropljana. Ovo je jako loše", poručio je Orban.

Dear@donaldtusk,

You may think that you are at war with Russia, but Hungary is not. Neither is the European Union. You are playing a dangerous game with the lives and security of millions of Europeans. This is very bad! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban)September 30, 2025

Orban nije stao u prozivkama na X-u. U novoj objavi iz Kopenhagena sa samita ponovo je privukao pažnju.

"Kopenhagen, drugi dan. Situacija je ozbiljna.Na stolu su otvoreni proratni prijedlozi. Žele predati sredstva EU Ukrajini. Pokušavaju ubrzati pristupanje Ukrajine svim vrstama pravnih trikova. Žele finansirati isporuke oružja. Svi ovi predlozi jasno pokazuju da Brisel želi ratovati. Čvrsto ću stajati uz mađarski stav, ali ovaj samit takođe dokazuje da će nadolazeći mjeseci biti o prijetnji ratom. Trebaće nam podrška cijele naše političke zajednice i svakog Mađara koji žudi za mirom", objavio je Orban.

Copenhagen, day two. The situation is serious. Outright pro-war proposals are on the table. They want to hand over EU funds to Ukraine. They are trying to accelerate Ukraine’s accession with all kinds of legal tricks. They want to finance arms deliveries. All these proposals…pic.twitter.com/86qEC83kIX — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban)October 2, 2025

U odgovorima, Orban je takođe podijelio članak Euractiva, koji izvještava o izjavama samog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je pozvao na zajednički evropski sistem protivvazdušne odbrane kako bi se suprotstavio ruskim prijetnjama, dodatno naglašavajući trenutnu podjelu unutar Evrope oko toga kako se najbolje suočiti s ratom, piše hungarianconservative.com.

Evropa se nalazi u najtežoj situaciji nakon Drugog svjetskog rata, ocijenila je danska premijerka Mete Fredriksen, domaćica neformalnog samita Evropske unije prije početka sastanka u Kopenhagenu. Glavne teme su sigurnost i odbrana, uključujući odbranu od dronova, pomoć Ukrajini i migracije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Lejen rekla je da Rusija testira EU i želi “posaditi razdor i strah u naša društva".

