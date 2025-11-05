Zaokret u Putinovoj politici: Drastično mijenja pravila za regrutovanje vojnika

Ruski predsjednik Vladimir Putin juče je potpisao zakon kojim se uvodi cjelogodišnja regrutacija, što je drastična promjena u odnosu na dosadašnji model koji se temeljio na dvije regrutacije godišnje

Izvor: Ministarstvo odbrane Rusije/Screenshot

Do sada su mladići pozivani na jednogodišnje služenje vojnog roka u proljeće i jesen, piše Kijevski independent.

Iako zakon zvanično zabranjuje slanje regruta na ratišta u inostranstvu, postoje brojni izvještaji o tome kako su oni primorani da potpišu profesionalne ugovore sa Ministarstvom odbrane kako bi potom bili poslati u rat u Ukrajini.

Kako će novi sistem funkcionisati?

Prema novom zakonu, mladići će nastaviti da budu regrutovani u vojsku tokom tradicionalnog proljećnog (od 1. aprila do 15. jula) i jesenjeg (od 1. oktobra do 31. decembra) perioda regrutacije. Ključna promjena je to što će regrutne i medicinske komisije pri kancelarijama za regrutaciju sada raditi kontinuirano, tokom cijele godine.

Koje je zvanično objašnjenje?

Autor zakona, Andrej Kartapolov, predsjednik parlamentarnog Odbora za odbranu, tvrdi da je cilj reforme smanjenje pritiska na vojne regrutne kancelarije.

Zakon dolazi u kontekstu Putinove mobilizacije 2022. godine, prve u Rusiji od Drugog svjetskog rata, koja je pokrenuta zbog neuspjeha na ukrajinskom frontu. Mobilizacija je tada izazvala masovne proteste i bjekstvo više od 261.000 Rusa iz zemlje. Iako je Kremlj kasnije proglasio mobilizaciju "završenom", ona nikada nije zvanično okončana predsjedničkim nalogom.

Umjesto novog talasa mobilizacije, vlasti su se posljednjih godina okrenule agresivnim kampanjama regrutacije i finansijskim podsticajima, nudeći velikodušne ugovore dobrovoljcima za odlazak u rat. U ruskoj vojnoj strukturi, vojnici po ugovoru čine okosnicu oružanih snaga, dok se mobilisani civili pozivaju kao pojačanje u ratno vrijeme.

