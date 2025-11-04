logo
Putin potpisao zakon koji mijenja rat u Ukrajini: Moskva ima novi plan za odbranu ključnih objekata

Putin potpisao zakon koji mijenja rat u Ukrajini: Moskva ima novi plan za odbranu ključnih objekata

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Putin potpisao zakon kojim se mijenja mobilizacija za vojnu službu.

Putin potpisao zakon kojim se mijenja mobilizacija za vojsku Izvor: Shutterstock/Kutsenko Volodymyr/Drop of Light/murathakanart

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin potpisao je danas novi zakon o mobilizaciji za vršenje vojne službe, piše "Moscow Times". Ovaj zakon mijenja način regrutovanja tako što će regrutacija od 1. januara 2026. godine da se vrši tokom cijele godine, do 31. decembra, a ne periodično kao što je bio slučaj dosad.

Prema dosadašnjem zakonu, regrutacija se vrši dva puta godišnje - od 1. aprila do 15. jula i od 1. oktobra do 31. decembra.  U regrutaciju spadaju ljekarski pregled, profesionalna psihološka procjena i sastanak sa komisijom.

Ruska vojska
Izvor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

Šta je cilj ovog zakona?

Cilj ove promjene, prema riječima predsjednika Komiteta za odbranu državne Dume, Andreja Kartapolova, jeste da se smanji opterećenje za vojnu registraciju i prijavljivanje koje će sada biti dostupno tokom čitave godine umjesto na svaka tri mjeseca dva puta godišnje. Pored ovog zakona, ruski predsednik je potpisao i zakon prema čijim odredbama građani mogu sami da se dobrovoljno jave za rezervni stav da bi kasnije bili mobilisani za odbranu ključnih infrastrukturnih objekata u zemlji, pre svega rafinerija koje su česta meta napada ukrajinske vojske u prethodnom periodu.

Tagovi

Vladimir Putin Rusija

