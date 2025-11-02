Oštar stav Kremlja nakon sankcija: "Nema potrebe za sastankom Trampa i Putina"

Potparol Kremlja, Dmitrij Peskov oglasio se povodom sastanka Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Donijeta je odluka o otkazivanju dugo najavljivanog sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina i to samo nekoliko dana od sklapanja dogovora.

Za sastankom između američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina trenutno "nema potrebe", izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Ova izjava predstavlja najnoviji obrt u diplomatskim naporima za organizovanje samita koji bi trebalo da doprinese mirovnim pregovorima.

"Hipotetički govoreći, sastanak je moguć, ali u ovom trenutku za njim nema potrebe. Postoji potreba za veoma mukotrpnim radom na detaljima pitanja mirovnog rješenja", rekao je Peskov za rusku državnu novinsku agenciju TASS.

Brzo odlaganje

Do ovog zahlađenja došlo je nakon što su planovi za sastanak, o kojem se razgovaralo tokom telefonskog poziva dvojice lidera 16. oktobra, odloženi samo nekoliko dana kasnije.

Američki predsjednik je 21. oktobra poručio da ne želi "besmislen sastanak" s Putinom, navodeći kao ključni problem odbijanje Moskve da prekine borbe duž trenutne linije fronta, prenosi Index. Tramp je dan kasnije uveo sankcije protiv dvije najveće ruske naftne kompanije, Rosnjefta i Lukoila.

Uprkos tome, Bijela kuća je 23. oktobra saopštila da samit "nije potpuno isključen". Optimizam je pokušao da podstakne i Putinov specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev, koji je 24. oktobra izjavio da su Rusija i Ukrajina blizu postizanja mirovnog sporazuma uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, takve tvrdnje su u suprotnosti sa stvarnim stavom Moskve, koja i dalje odbijа bilo kakav kompromis i insistira na svojim maksimalističkim zahtjevima, uključujući predaju cijele Donjecke oblasti kao preduslov za mir.

Sam Tramp je 25. oktobra izjavio da ne planira sastanak s Putinom dok ne vidi jasan put ka mirovnom sporazumu.

"Moraćemo da znamo da ćemo postići dogovor. Uvijek sam imao odličan odnos s Vladimirom Putinom, ali ovo je bilo veoma razočaravajuće", rekao je novinarima.

Osam mjeseci preokreta

Čini se da je uloga američkog predsjednika Donalda Trampa u posredovanju u ratu zapela u krugu preokreta, protivriječnosti i stalnih promjena tona između Kijeva i Moskve.

Njegov trenutni oprez u suprotnosti je sa optimizmom koji je pokazao nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u septembru, kada je djelovao uvjeren da Ukrajina može da povrati svoje okupirane teritorije.

"Mislim da je Ukrajina, uz podršku Evropske unije, u poziciji da se bori i povrati cijelu Ukrajinu u svom izvornom obliku", rekao je tada Tramp.

