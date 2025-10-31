logo
Jedan dopis sve promijenio: Otkriveno zašto je Tramp otkazao sastanak s Putinom u Budimpešti

Jedan dopis sve promijenio: Otkriveno zašto je Tramp otkazao sastanak s Putinom u Budimpešti

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Nekoliko dana nakon što su se Tramp i Putin dogovorili sastati u mađarskoj prestonici kako bi razgovarali o tome kako okončati rat u Ukrajini, rusko ministarstvo spoljnih poslova poslalo je Vašingtonu dopis.

Zašto je Tramp otkazao sastanak s Putinom u Budimpešti Izvor: shutterstock/Anna Moneymaker/miss.cabul

SAD je otkazao planirani samit između predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina nakon čvrstog stava Rusije o tvrdokornim zahtjevima u vezi sa Ukrajinom, izvestio je Fajnenšl tajms.

Odluka je pala nakon napetog telefonskog razgovora između najviših diplomata dvije zemlje, objavio je Fajnenšl tajms, pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem. Rojters nije mogao potvrditi navode FT-a. Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar, a nisu ni zvaničnici ruske vlade bili dostupni.

Planovi za samit u Budimpešti ovog mjeseca između Trampa i Putina otkazani su nakon što je Moskva ostala pri zahtjevima, uključujući i zahtjev da Ukrajina ustupi više teritorija kao uslov za prekid vatre. Tramp je podržao ukrajinski poziv na trenutni prekid vatre na sadašnjim linijama fronta.

U galeriji pogledajte fotografije Trampa i Putina:

Dopis koji je sve promijenio

Nekoliko dana nakon što su se Tramp i Putin dogovorili sastati u mađarskoj prestonici kako bi razgovarali o tome kako okončati rat u Ukrajini, rusko ministarstvo spoljnih poslova poslalo je Vašingtonu dopis u kojem su istaknuti isti zahtjevi za rješavanje onoga što Putin naziva "glavnim uzrocima" njegove invazije, koji uključuju teritorijalne ustupke, značajno smanjenje ukrajinskih oružanih snaga i jamstva da se nikada neće pridružiti NATO-u, navodi list.

Nakon telefonskog razgovora između ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija, nakon čega je Rubio rekao Trampu da Moskva ne pokazuje spremnost za pregovore, SAD je otkazao samit, dodaje se u tekstu FT-a.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da, iako je Ukrajina spremna za mirovne pregovore, neće prvo povući svoje trupe s dodatne teritorije kako to traži Moskva.

(Index/MONDO)

