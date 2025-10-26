Mađarska se nada da će Putin i Tramp održati samit u Budimpešti

Mađarska se nada da će se predsjednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, na kraju sastati u Budimpešti, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto za "Foks njuz".

Izvor: Sven Hansche/Shutterstock

"Nadam se da sastanak nije otkazan, jer tačno vrijeme i datum još nisu određeni. Nadamo se da će pripremni sastanci i konsultacije biti dovoljno uspješni", rekao je Sijarto, odgovarajući na pitanje o izgledima za održavanje rusko-američkog samita u Budimpešti.

Sijarto je istakao da dobra saradnja između SAD i Rusije odgovara nacionalnim interesima Mađarske.

"Našim nacionalnim interesima odgovaralo bi kada bi SAD i Rusija postigle mirovni sporazum u Centralnoj Evropi", istakao je Sijarto.

Govoreći o ruskim energentima, mađarski ministar rekao je da je Budimpešta realna kada su u pitanju isporuke energenata i ne može da odustane od ruske nafte.

Diplomata je uvjeren da "isporuke energenata treba posmatrati kao fizički problem, pristupiti mu realno, budući da je nemoguće grijati ili hladiti domove politikom", prenosi "Sputnjik".

Sijarto je dodao da je o ovom pitanju razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i detaljno mu objasnio poseban položaj Mađarske koja nema izlaz na more.

On je napomenuo da je Rubio bio prvi zapadni političar koji je priznao da se "geografija mora uzeti u obzir".