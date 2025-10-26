logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mađarska se nada da će Putin i Tramp održati samit u Budimpešti

Mađarska se nada da će Putin i Tramp održati samit u Budimpešti

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Mađarska se nada da će se predsjednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, na kraju sastati u Budimpešti, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto za "Foks njuz".

Peter Sijarto o sastanku Putina i Trampa Izvor: Sven Hansche/Shutterstock

"Nadam se da sastanak nije otkazan, jer tačno vrijeme i datum još nisu određeni. Nadamo se da će pripremni sastanci i konsultacije biti dovoljno uspješni", rekao je Sijarto, odgovarajući na pitanje o izgledima za održavanje rusko-američkog samita u Budimpešti.

Sijarto je istakao da dobra saradnja između SAD i Rusije odgovara nacionalnim interesima Mađarske.

"Našim nacionalnim interesima odgovaralo bi kada bi SAD i Rusija postigle mirovni sporazum u Centralnoj Evropi", istakao je Sijarto.

Govoreći o ruskim energentima, mađarski ministar rekao je da je Budimpešta realna kada su u pitanju isporuke energenata i ne može da odustane od ruske nafte.

Diplomata je uvjeren da "isporuke energenata treba posmatrati kao fizički problem, pristupiti mu realno, budući da je nemoguće grijati ili hladiti domove politikom", prenosi "Sputnjik".

Sijarto je dodao da je o ovom pitanju razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i detaljno mu objasnio poseban položaj Mađarske koja nema izlaz na more.

On je napomenuo da je Rubio bio prvi zapadni političar koji je priznao da se "geografija mora uzeti u obzir".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mađarska sastanak Vladimir Putin Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ