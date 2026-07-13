Rusija zatvorila slavinu, Njemačka pronašla novu rutu za naftu: Rješenje je na drugom kraju svijeta

Nakon prekida isporuka ruske nafte, jedna od najvećih njemačkih rafinerija pronašla je alternativu u Poljskoj. Varšava je počela da šalje nove količine nafte kako bi rafinerija u Švedtu nastavila stabilan rad i obezbjedila gorivo za Berlin i dijelove Poljske.

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U septembru 2022. godine nemačka vlada preuzela je podružnicu ruskog Rosnjefta, poverivši upravljanje njegovim rafinerijama u Švedtu, Karlsrueu i Vohburgu domaćem regulatoru za energetiku.

Formalno, rafinerija PCK i dalje je u većinskom vlasništvu ruskog naftnog giganta Rosnjefta, koji drži udio od više od 90 odsto.

Rosnjeft Niemačka čini oko 12 odsto nemačkih kapaciteta za preradu nafte i spada među najveće prerađivače. Rafinerija u Švedtu nema izlaz na more, četvrta je po veličini u Niemačkoj, zadovoljava 90 odsto potražnje Berlina za gorivom, a derivatima snabdijeva i delove Poljske.

U februaru 2024. godine tadašnji nemački ministar privrede Robert Habek rekao je da računaju na pomoć Poljske u snabdjevanju. Varšava je, prema tadašnjim rečima neimenovanog izvora, već poručila da bi mogla da uskoči ukoliko Rusija na nacionalizaciju Rosnjeft Njemačke odgovori blokadom isporuka nafte iz Kazahstana.

Poljska je, prema tadašnjim rečima neimenovanog izvora, rekla Njemačkoj da bi mogla u potpunosti da zameni snabdjevanje iz Kazahstana, koji isporučuje između jedan i 1,2 miliona tona godišnje. Kazahstanska nafta stiže u Njemačku preko luka na Baltičkom moru, a zamijenila je rusku naftu koja je dolazila naftovodom Družba.

Rusija je u međuvremenu blokirala isporuke, pravdajući se "tehničkim problemima", a njemačka ministarka privrede u vladi Fridriha Merca Katarina Rajhe rekla je u maju da se vode "zaista dobri razgovori" sa poljskom vladom o alternativnim izvorima nabavke.

"PCK se do sada dobro nosila sa gubitkom isporuka iz Kazahstana", rekla je Rajhe u maju, dodajući da snabdevanje Njemačke u celini nije ugroženo.

U ponedjeljak je poljski trgovac gorivom Unimot Paliva najavio isporuku nafte, a portparol Rosnjeft Nemačke, vlasnika PCK-a, potvrdio je njegovu informaciju, ne navodeći o kojoj se količini tačno radi, već samo napominjući da odgovara sadržaju jednog tankera.

Pošiljka pomaže rafineriji sa sjedištem u Švedtu, na istoku zemlje, da održi stabilno poslovanje na 80 odsto kapaciteta, navedeno je.

Portparol poljske kompanije rekao je za nemački list "Märkische Allgemeine" u ponedjeljak da su za jul planirane dve pošiljke, a "nadamo se da ćemo saradnju u budućnosti proširiti". Tokom vikenda je u Gdanjsk uplovio tanker sa naftom iz Gvajane, navodi list.

Poljska pomorska i saobraćajna infrastruktura pomaže u očuvanju sigurne isporuke i za Njemačku i za Poljsku, rekao je u izjavi potpredsjednik Unimota Robert Brzozovski.

U tom kontekstu važno je ne samo odakle nafta stiže već i ko organizuje snabdjevanje, kojom infrastrukturom se transportuje i u okviru čijeg poslovnog modela, poručili su iz poljske kompanije.