logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rojters: Njemačka od maja ostaje bez kazahstanske nafte koja stiže preko Rusije

Autor D.V.
0

Rusija od 1. maja obustavlja izvoz kazahstanske nafte ka Njemačkoj preko naftovoda "Družba".

Ruska Federacija će od 1. maja obustaviti izvoz kazahstanske nafte u Nemačku preko naftovoda "Družba", saznaje "Rojters" pozivajući se na tri izvora. Prilagođeni raspored izvoza nafte već je prosleđen Kazahstanu i Njemačkoj.

Taj potez Rusije uslijedio je uslijed narušenih političkih odnosa Rusije i Njemačke zbog rata u Ukrajini koji je nedavno ušao u petu godinu. Njemačka je, uz Veliku Britaniju, najveći i najznačajniji evropski saveznik Ukrajine.

"Rojters" je pisao ruskom Ministarstvu energetike za komentar, ali nisu dobili odgovor. Njemačka je tokom 2022. godine stavila lokalne jedinice najvećeg ruskog proizvođača nafte "Rosnjefta" pod starateljstvo.

Rusija je u Njemačku izvozila kazahstansku naftu preko ruskog naftovoda "Družba" godinama unazad. Izvor je iznosio 2.146 miliona metričkih tona u 2025. godini što je povećanje u odnosu na 2024. godinu od 44 odsto.  

Pročitajte i ovo

Tagovi

nafta Rusija Njemačka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

