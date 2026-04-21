Rojters: Njemačka od maja ostaje bez kazahstanske nafte koja stiže preko Rusije

Rusija od 1. maja obustavlja izvoz kazahstanske nafte ka Njemačkoj preko naftovoda "Družba".

Ruska Federacija će od 1. maja obustaviti izvoz kazahstanske nafte u Nemačku preko naftovoda "Družba", saznaje "Rojters" pozivajući se na tri izvora. Prilagođeni raspored izvoza nafte već je prosleđen Kazahstanu i Njemačkoj.

Taj potez Rusije uslijedio je uslijed narušenih političkih odnosa Rusije i Njemačke zbog rata u Ukrajini koji je nedavno ušao u petu godinu. Njemačka je, uz Veliku Britaniju, najveći i najznačajniji evropski saveznik Ukrajine.

"Rojters" je pisao ruskom Ministarstvu energetike za komentar, ali nisu dobili odgovor. Njemačka je tokom 2022. godine stavila lokalne jedinice najvećeg ruskog proizvođača nafte "Rosnjefta" pod starateljstvo.

Rusija je u Njemačku izvozila kazahstansku naftu preko ruskog naftovoda "Družba" godinama unazad. Izvor je iznosio 2.146 miliona metričkih tona u 2025. godini što je povećanje u odnosu na 2024. godinu od 44 odsto.