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"Njemačka nam ovim objavljuje rat": Lavrov žestoko optužio Merca

"Njemačka nam ovim objavljuje rat": Lavrov žestoko optužio Merca

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ruski ministar Sergej Lavrov poručio je da njemačke optužbe o umiješanosti Moskve u napad dronom u Lajpcigu predstavljaju "početak pravog rata" i da Berlin takvim potezima zapravo objavljuje rat.

Lavrov optužio Merca Izvor: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN Pool/EPA/MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da su njemačke optužbe o umiješanosti Moskve u incident sa dronom na aerodromu u Lajpcigu "početak pravog rata", prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

"Sve te Mercove izjave o ponovnom pretvaranju Njemačke u vodeću vojnu silu u Evropi sprovode se u praksi. On nam zapravo objavljuje rat", rekao je Lavrov, komentarišući izjave njemačkog kancelara Fridriha Merca.

Njemačka vlada saopštila je 1. septembra da raspolaže podacima prema kojima je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na aerodrom Lajpcig/Hale prošlog mjeseca.

Zbog toga je odlučila da odgovori nizom mjera, među kojima su zatvaranje konzulata i ruskog kulturnog centra u Berlinu.

Rusija je odbacila njemačke optužbe kao neosnovane, a Berlin je optužila da je podmetnuo dokaze kako bi joj pripisao odgovornost za napad.

(Mondo.rs)

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Njemačka Rusija

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