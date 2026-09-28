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Počinje obnova puta Rebrovac - Čelinac - Kotor Varoš: Radovi vrijedni 12,55 miliona KM

Počinje obnova puta Rebrovac - Čelinac - Kotor Varoš: Radovi vrijedni 12,55 miliona KM

Autor Haris Krhalić
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Počinje rehabilitacija magistralnog puta Rebrovac - Čelinac - Kotor Varoš, a radovi na dionici dugoj gotovo 31 kilometar vrijedni su 12,55 miliona KM.

radovi rebrovac kotor varoš Izvor: Bojan Rečević/SRNA

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković i rukovodstva opština Čelinac i Kotor Varoš danas su ozvaničili početak obnove magistralnog puta Rebrovac - Čelinac - Kotor Varoš.

Janković je rekao da je dužina puta koji će biti rehabilitovan nešto manje od 31 kilometar, a vrijednost radova je 12,55 miliona KM.

"Riječ je o sredstvima `Puteva`", dodao je Janković.

On je naveo da će radove izvesti konzorcijum koji čine firme "Kozaraputevi" Banjaluka i "Prijedorputevi" Prijedor, a investitor su "Putevi Republike Srpske".

"Rok za izvođenje radova jeste 18 mjeseci, ali vjerujemo da će sve biti završeno prije ugovorenog roka", rekao je Janković.

On je naglasio da je ovo novi dokaz da "Putevi" u saradnji sa Vladom Srpske, koju predvodi Savo Minić, imaju kapacitet da dalje razvijaju putnu mrežu Srpske i ulažu u svaku opštinu.

Miinistar privrede i preduzetništva Srpske Goran Bubić rekao je da je sanacija ovog puta značajna za privredni razvoj Republike Srpske.

"Putna infrastruktura je bitna za svaku privredu, odnosno za brži transport", rekao je Bubić.

Načelnik Čelinca Vlado Gligorić rekao je novinarima da je ovo bitan projekat koji će doprinijeti privrednom razvoju, ali i bržem saobraćaju, te povećanju bezbjednosti.

Načelnik Kotor Varoša Zdenko Sakan rekao je da je ovaj projekat izuzetno značajan za građane i za privredni razvoj Kotor Varoša u smislu povezanosti sa Banjalukom.

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putevi Rebrovac Kotor Varoš

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