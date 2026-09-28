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Centralna banka BiH: Bazna inflacija za osam mjeseci 4,36 odsto, cijene usluga porasle za 4,63 odsto

Centralna banka BiH: Bazna inflacija za osam mjeseci 4,36 odsto, cijene usluga porasle za 4,63 odsto

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Centralna banka BiH procijenila je godišnju baznu inflaciju za osam mjeseci u sektoru usluga na 4,36 odsto, a godišnji rast prosječnih potrošačkih cijena u ovom sektoru na 4,63 odsto.

Bazna inflacija za osam mjeseci 4,36 odsto, cijene usluga porasle za 4,63 odsto Izvor: Shuterstock

Iz Banke su naveli da su se nivoi godišnje bazne inflacije i inflacije u sektoru usluga za osam mjeseci zadržali na sličnim nivoima kao i lani, što potvrđuje perzistentnost domaćih inflatornih pritisaka.

Istakli su da je kretanje ukupne inflacije trenutno, u značajnoj mjeri i pod uticajem spoljnih faktora usljed rasta cijena energenata na međunarodnom tržištu i njihovog prelivanja na domaće cijene.

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Tagovi

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