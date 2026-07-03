Građane očekuju novi udari na džep: Inflacija u BiH veća od ranijih procjena

Očekivana inflacija u BiH za ovu godinu iznosi 4,4 odsto, što predstavlja povećanje za jedan procenat, dok se za 2027. godinu očekuje usporavanje inflacije na 3,6 odsto, ali i dalje na nivou koji je za 0,90 procentnih poena viši u odnosu na martovsku projekciju.

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Centralna banka BiH objavila je da se povećanje inflacijskih očekivanja može se dovesti u vezu sa očekivanim rastom cijena energenata i hrane na međunarodnom tržištu, izraženom uvoznom zavisnošću BiH, rastom troškova rada i trajnim geopolitičkim neizvjesnostima koje utiču na cijene i troškove poslovanja.

Iz Centralne banke su naveli da niža očekivana stopa inflacije za narednu godinu u odnosu na 2026. ukazuje na očekivanja da će se inflatorni pritisci postepeno ublažavati usljed stabilizacije međunarodnih tržišta i smanjenja troškovnih pritisaka.

"Savremena inflatorna kretanja i dalje su pod snažnim uticajem globalnih ekonomskih okolnosti. Tokom proteklog perioda međunarodna tržišta suočila su se s povećanom neizvjesnošću usljed promjena u trgovinskim odnosima, oscilacija cijena energenata i sirovina, kao i pojačanih geopolitičkih tenzija u više svjetskih regija", dodali su iz Banke.

Iz te finansijske institucije su ukazali da za BiH, kao malu i otvorenu ekonomiju, međunarodna kretanja i dalje predstavljaju jedan od najvažnijih izvora inflacijskih pritisaka, te dodali da se, s obzirom na visok stepen uvozne zavisnosti, posebno kada je riječ o energentima, prehrambenim proizvodima i industrijskim sirovinama, promjene cijena na svjetskim tržištima relativno brzo prenose na domaće tržište.

"Istovremeno, domaći faktori, uključujući kretanja lične potrošnje, troškove rada i dinamiku pojedinih administrativno regulisanih cijena, mogu dodatno uticati na ukupni nivo inflacije", pojasnili su iz Centralne banke.

(Srna)