logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Građane očekuju novi udari na džep: Inflacija u BiH veća od ranijih procjena

Građane očekuju novi udari na džep: Inflacija u BiH veća od ranijih procjena

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Očekivana inflacija u BiH za ovu godinu iznosi 4,4 odsto, što predstavlja povećanje za jedan procenat, dok se za 2027. godinu očekuje usporavanje inflacije na 3,6 odsto, ali i dalje na nivou koji je za 0,90 procentnih poena viši u odnosu na martovsku projekciju.

Inflacija u BiH Izvor: Shuterstock

Centralna banka BiH objavila je da se povećanje inflacijskih očekivanja može se dovesti u vezu sa očekivanim rastom cijena energenata i hrane na međunarodnom tržištu, izraženom uvoznom zavisnošću BiH, rastom troškova rada i trajnim geopolitičkim neizvjesnostima koje utiču na cijene i troškove poslovanja.

Iz Centralne banke su naveli da niža očekivana stopa inflacije za narednu godinu u odnosu na 2026. ukazuje na očekivanja da će se inflatorni pritisci postepeno ublažavati usljed stabilizacije međunarodnih tržišta i smanjenja troškovnih pritisaka.

"Savremena inflatorna kretanja i dalje su pod snažnim uticajem globalnih ekonomskih okolnosti. Tokom proteklog perioda međunarodna tržišta suočila su se s povećanom neizvjesnošću usljed promjena u trgovinskim odnosima, oscilacija cijena energenata i sirovina, kao i pojačanih geopolitičkih tenzija u više svjetskih regija", dodali su iz Banke.

Iz te finansijske institucije su ukazali da za BiH, kao malu i otvorenu ekonomiju, međunarodna kretanja i dalje predstavljaju jedan od najvažnijih izvora inflacijskih pritisaka, te dodali da se, s obzirom na visok stepen uvozne zavisnosti, posebno kada je riječ o energentima, prehrambenim proizvodima i industrijskim sirovinama, promjene cijena na svjetskim tržištima relativno brzo prenose na domaće tržište.

"Istovremeno, domaći faktori, uključujući kretanja lične potrošnje, troškove rada i dinamiku pojedinih administrativno regulisanih cijena, mogu dodatno uticati na ukupni nivo inflacije", pojasnili su iz Centralne banke. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

inflacija Centralna banka BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ