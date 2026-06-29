Savez sindikata RS traži snižavanje cijena: Vrijeme je da građani osjete pad inflacije

Savez sindikata Republike Srpske zatražio je od nadležnih institucija da pojačaju kontrolu kretanja cijena i ispitaju da li postoji osnov za njihovo snižavanje, ističući da radnici i građani moraju osjetiti koristi od pada inflacije i stabilizacije tržišta.

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Savez sindikata Republike Srpske pozvao je Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, inspekcijske organe i druge nadležne institucije da pojačaju nadzor nad kretanjem cijena i utvrde da li su dosadašnja poskupljenja bila ekonomski opravdana, kao i da li postoje uslovi za njihovu korekciju.

Iz Saveza su poručili da od trgovačkih lanaca i privrednih subjekata očekuju društveno odgovorno ponašanje prema radnicima, koji su, kako navode, podnijeli najveći teret inflacije i ekonomske neizvjesnosti.

Podsjećaju da su nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku cijene nafte i naftnih derivata naglo porasle, što se gotovo odmah odrazilo na cijene goriva u Republici Srpskoj, ali i na poskupljenje brojnih proizvoda i usluga, posebno osnovnih životnih namirnica.

Međutim, ističu da se sada, kada cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, pojeftinjenja goriva odvijaju sporo i nisu u dovoljnoj mjeri praćena smanjenjem cijena ostalih proizvoda i usluga.

"Dok su poskupljenja bila brza i gotovo trenutna, pojeftinjenja su rijetka, simbolična ili ih uopšte nema. Oni koji su povećavali cijene pozivajući se na rast cijene goriva sada ne pokazuju istu spremnost da ih koriguju naniže", naveli su iz Saveza sindikata.

Podsjećaju da su upravo oni inicirali donošenje Uredbe o ograničavanju marži na osnovne životne namirnice, naftne derivate, lijekove i dječiju opremu, te ocjenjuju da su te mjere dale pozitivne rezultate i ublažile udar na životni standard građana.

Iz Saveza ističu da su inflatorni pritisci danas znatno manji nego ranije, što, prema njihovom mišljenju, otvara prostor za korekciju cijena.

"Ekonomski rast, stabilnost tržišta i pad inflacije imaju smisla samo ako ih građani osjete kroz niže cijene, veću kupovnu moć i bolji životni standard", poručili su.

Savez sindikata Republike Srpske naglašava da će i ubuduće insistirati na odgovornijem ponašanju trgovaca i aktivnijoj ulozi nadležnih institucija kako bi koristi od stabilizacije tržišta bile vidljive na policama prodavnica, u cijenama usluga i u kućnim budžetima građana.

(Mondo)