Nove povišice pogurale prosjek: Prosječna plata porasla na 1.682 KM

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u maju 2026. godine iznosila je 1.682 KM, što je za 39 KM ili 2,4 odsto više u odnosu na april ove godine, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske.

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U poređenju sa majem prošle godine, prosječna plata veća je za 133 KM, odnosno za 8,6 odsto.

Iz Saveza sindikata navode da je značajniji rast prosječne plate rezultat pregovora i dogovora sa Vladom Republike Srpske o povećanju plata za oko 72.000 zaposlenih u javnom sektoru i fondovima od aprila ove godine.

Prema postignutom dogovoru, plate su povećane za 10 odsto službenicima i namještenicima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i glavnim medicinskim sestrama sa visokom stručnom spremom. Ljekarima specijalizantima plate su uvećane za sedam odsto, dok je povećanje od pet odsto obuhvatilo zaposlene u obrazovanju, kulturi, visokom obrazovanju, pravosuđu, organima uprave, javnim službama i većinu zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama.

Direktorima zdravstvenih ustanova, njihovim zamjenicima, pomoćnicima i savjetnicima plate su povećane za tri odsto, dok su zdravstveni radnici i saradnici dobili i dodatak na platu u iznosu od 250 KM.

Sindikalna potrošačka korpa za maj iznosila je 2.911,52 KM, što znači da prosječna plata pokriva 57,77 odsto troškova četvoročlane porodice. Najveći izdaci odnosili su se na prehranu, za koju je bilo potrebno izdvojiti 1.340 KM, dok su troškovi stanovanja i komunalnih usluga iznosili 722 KM.

Najveća prosječna plata u maju zabilježena je u oblasti stručnih, naučnih i tehničkih djelatnosti i iznosila je 2.186 KM. Najniža primanja imali su zaposleni u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva, gdje je prosječna plata iznosila 1.278 KM.

Iz Saveza sindikata poručuju da će nastaviti aktivnosti usmjerene na dalji rast plata i poboljšanje materijalnog položaja radnika u Republici Srpskoj.

(Mondo)