Vidovićeva najavila novo povećanje plata: Do kraja godine rast za dodatnih pet odsto

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas da je Vlada utvrdila Prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu i da će do kraja godine plate biti povećane za još pet odsto.

Izvor: Vlada RS

"Ukupna cifra koja će biti isplaćena za plate u ovoj godini je milijardu i 526 miliona KM, ili 118,4 miliona više u odnosu na budžet koji je bio planiran", rekla je Vidovićeva na konferenciji za novinare nakon sjednie Vlade.

Ona je istkla da je rebelansom budžeta planirano i povećanje za obrazovanje i kulturu za šta će biti isplaćeno 825 miliona KM, odnosno 10,4 miliona više nego što je bilo planirano.

"Znači došlo je do povećanja na stavci udžbenika za osnovne škole jer je odlučeno da se za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj obezbijede besplatni udžbenici", objasnila je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, predviđeno je i 31,2 miliona KM za isplatu jednokratne pomoći penzionerima.

"Penzioneri koji imaju prosječne penzije ispod prosjeka dobiće 120 KM, a oni koji imaju iznadprosječna primanja 80 KM", dodala je Vidovićeva.

(Srna)