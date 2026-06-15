Veće dnevnice za rad nedjeljom i posebna zaštita za roditelje: Dogovoreni novi uslovi rada u Srpskoj

"Neophodno je uspostaviti mehanizme koji će garantovati ostvarivanje prava radnika na zdravstveno osiguranje, unaprijediti zaštitu na radu, urediti pitanje rada nedjeljom, regresa, 13. plate i opšteg kolektivnog ugovora", istakao je Minić.

Izvor: Srna/Milica Džepina

Prvi put u Republici Srpskoj biće uvedeno procentualno povećanje dnevnice za radnike koji rade nedjeljom, a majke sa djecom do sedam godina i samohrani roditelji moći će da rade nedjeljom isključivo uz svoj pristanak, zaključeno je danas na sastanku premijera Republike Srpske i predsjednika Saveza sindikata Republike Srpske Gorana Stankovića.

Minić i Stanković sa saradnicima danas su u Banjaluci razgovarali o realizaciji Memoranduma o zajedničkim mjerama, koji su prije nešto više od mjesec dana potpisali Savez sindikata Republike Srpske i Vlada Republike Srpske odnosno o deset ključnih pitanja od značaja za radnike u Republici Srpskoj.

"Tokom ove sedmice biće zakazana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta na kojoj će sva otvorena pitanja biti dodatno razmatrana zajedno sa predstavnicima sindikata i poslodavaca", rekao je Minić novinarima.

On je poručio da Vlada ostaje partner sindikatima i radnicima, te da neće donositi populističke mjere niti davati obećanja koja nije moguće realizovati.

"Sva pitanja koja se odnose na položaj i prava radnika moraju biti uređena kroz sistemska i trajna rješenja. Neophodno je uspostaviti mehanizme koji će garantovati ostvarivanje prava radnika na zdravstveno osiguranje, unaprijediti zaštitu na radu, urediti pitanje rada nedjeljom, regresa, 13. plate i opšteg kolektivnog ugovora", istakao je Minić.

On je izrazio su uvjerenje da se kroz dijalog i partnerski odnos sa sindikatima i poslodavcima mogu pronaći kvalitetna rješenja za sva otvorena pitanja.

"Naredni period biće obilježen intenzivnim pregovorima i radom kroz institucije sistema kako bi dogovorene mjere što prije bile pretvorene u konkretna zakonska i podzakonska rješenja", poručio je Minić.

Stanković je podsjetio da od avgusta slijedi drugo povećanje plata od pet odsto, te da će kroz izmjene određenih zakonskih rješenja biti ispravljene pojedine nelogičnosti, čime će se omogućiti dodatna povećanja plata za određene kategorije zaposlenih.

"Razgovarali smo i o najnižoj plati za 2027. godinu. Stav sindikata je da bi već tokom septembra trebalo postići dogovor o iznosu najniže plate i njenom rastu po sektorima, kako je ranije dogovoreno, za nekvalifikovane radnike, radnike sa srednjom stručnom spremom, višom stručnom spremom i visokom stručnom spremom", rekao je Stanković.

Posebna pažnja, naglasio je, posvećena je problemu zdravstvenog osiguranja radnika u slučajevima kada poslodavci ne uplaćuju poreze i doprinose.

"Saglasni smo da radnici ne smiju snositi posljedice zbog neodgovornosti poslodavaca. U naredna dva do tri mjeseca trebalo bi da budu pronađena zakonska rješenja koja će omogućiti da radnici ostvaruju pravo na liječenje bez obzira na eventualne propuste poslodavaca, dok će država kroz Poresku upravu, inspekcijske organe i druge nadležne institucije obezbijediti naplatu dugovanja od poslodavaca", precizirao je Stanković.

Prema njegovim riječima, očekuje se uspostavljanje centralnog registra povreda na radu, što je jedan od dugogodišnjih zahtjeva sindikata radi smanjenja broja teških povreda i povreda sa smrtnim ishodom.

Među temama sastanka bilo je i povećanje dnevnica u Republici Srpskoj, a planirano je da nova rješenja stupe na snagu 1. januara.

Najavljeno je i povećanje kazni za poslodavce koji ne poštuju zakonske propise iz oblasti rada, kao i pojačani inspekcijski nadzori. Ocijenjeno je da su postojeće kazne nedovoljne i da je potrebno dodatno ojačati mehanizme kontrole i zaštite radničkih prava.

Tokom sastanka razgovarano je i o uvođenju 13. plate i zakonskoj obavezi isplaćivanja regresa.

"Podržaćemo sva rješenja koja doprinose unapređenju položaja radnika i omogućavaju dodatna primanja zaposlenima. Međutim, nećemo podržati modele koji bi omogućili zloupotrebe ili zamjenu postojećih prava radnika novim oblicima isplate, te mogućnost da poslodavci selektivno isplaćuju 13. platu samo pojedinim radnicima", zaključio je Stanković.