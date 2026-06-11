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Završen trodnevni štrajk u Krupi na Uni: Radnici i dalje čekaju plate

Završen trodnevni štrajk u Krupi na Uni: Radnici i dalje čekaju plate

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Završen je trodnevni štrajk upozorenja zaposlenih u opštinskoj upravi Krupa na Uni, potvrdio je predsjednik štrajkačkog odbora Duško Pupac.

DSC_8027.jpg Izvor: Krupa na Uni/Screenshot

Pupac je rekao da još nije zakazan sastanak sa rukovodstvom u vezi sa zahtjevima zaposlenih da se plata za mart i april isplati do 15. juna, a plata za maj do 25. juna.

Zaposleni su stupili u štrajk upozorenja u ponedjeljak, 8. juna.

Vršilac dužnosti zamjenika načelnika opštine Đuro Babić rekao je da je zamolio zaposlene za razumijevanje.

Babić je rekao da će do kraja sedmice imati presjek stanja kad su u pitanju dugovanja te da očekuje pomoć Vlade Republike Srpske u prevazilaženju problema.

On je u utorak, 9. juna, izabran na ovu funkciju na vanrednoj sjednici Skupštine opštine, nakon što je načelnik Gojko Kličković podnio neopozivu ostavku, a lokalni parlament opozvao njegovog zamjenika Miroslava Radakovića. 

(Srna)

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Tagovi

Krupa na Uni štrajk radnici plate

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