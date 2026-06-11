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Sindikati Željeznica Republike Srpske najavili masovne proteste

Sindikati Željeznica Republike Srpske najavili masovne proteste

Autor Nikolina Damjanić
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Sindikati koji djeluju na Željeznicama Republike Srpske (ŽRS) najavili su organizovanje masovnih protesta radnika, nakon što su, kako navode, neispunjeni raniji dogovori sa Ministarstvom saobraćaja i veza RS i Upravom ŽRS.

466407645_1075497531036281_6619202587575742041_n.jpg Izvor: Željeznice Republike Srpske

Na današnjem sastanku sindikata, kojem nije prisustvovao Sindikat mašinovođa RS, konstatovano je da zaključci sa sastanaka održanih 16. februara i 8. maja 2026. godine nisu realizovani.

Iz Samostalnog sindikata ŽRS  navode i da nisu bili uključeni u izradu Nacrta zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju željezničkog saobraćaja, iako je dokument u maju usvojen u formi nacrta.

Takođe ističu da nisu zvanično obaviješteni o planiranoj tematskoj sjednici Vlade Republike Srpske o stanju u ŽRS, zakazanoj za 16. jun, niti su uključeni u njen rad, kako je ranije dogovoreno.

Kao razloge nezadovoljstva navode odliv radnika, nedostatak stručnog kadra, loše stanje infrastrukture i, kako tvrde, sve težu situaciju u sistemu.

Sindikalne organizacije najavile su da će uputiti novi dopis Ministarstvu i Upravi ŽRS, te da će naredne sedmice u Doboju održati konferenciju za medije.

„Svi prisutni sindikati jednoglasno su donijeli odluku o organizovanju masovnih protesta radnika Željeznica Republike Srpske“, navodi se u saopštenju.

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Tagovi

ŽRS željeznice RS protesti radnici sindikat

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