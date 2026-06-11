Sindikati Željeznica Republike Srpske najavili masovne proteste

Sindikati koji djeluju na Željeznicama Republike Srpske (ŽRS) najavili su organizovanje masovnih protesta radnika, nakon što su, kako navode, neispunjeni raniji dogovori sa Ministarstvom saobraćaja i veza RS i Upravom ŽRS.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Na današnjem sastanku sindikata, kojem nije prisustvovao Sindikat mašinovođa RS, konstatovano je da zaključci sa sastanaka održanih 16. februara i 8. maja 2026. godine nisu realizovani.

Iz Samostalnog sindikata ŽRS navode i da nisu bili uključeni u izradu Nacrta zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju željezničkog saobraćaja, iako je dokument u maju usvojen u formi nacrta.

Takođe ističu da nisu zvanično obaviješteni o planiranoj tematskoj sjednici Vlade Republike Srpske o stanju u ŽRS, zakazanoj za 16. jun, niti su uključeni u njen rad, kako je ranije dogovoreno.

Kao razloge nezadovoljstva navode odliv radnika, nedostatak stručnog kadra, loše stanje infrastrukture i, kako tvrde, sve težu situaciju u sistemu.

Sindikalne organizacije najavile su da će uputiti novi dopis Ministarstvu i Upravi ŽRS, te da će naredne sedmice u Doboju održati konferenciju za medije.

„Svi prisutni sindikati jednoglasno su donijeli odluku o organizovanju masovnih protesta radnika Željeznica Republike Srpske“, navodi se u saopštenju.