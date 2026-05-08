logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Traži se izlaz iz krize: Željeznice Srpske pred velikim promjenama

Traži se izlaz iz krize: Željeznice Srpske pred velikim promjenama

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Preduzeće "Željeznice Republike Srpske" od izuzetnog je značaja za Srpsku i biće sačuvano, ali su neminovne promjene u sistemu i načinu funkcionisanja, zaključeno je na sastanku Uprave i predstavnika sindikalnih organizacija ŽRS sa ministrom saobraćaja i veza RS.

466407645_1075497531036281_6619202587575742041_n.jpg Izvor: Željeznice Republike Srpske

Na sastanku u Doboju naglašeno je da je situacija u ovoj kompaniji teška i ukazano je na potrebu zajedničkih aktivnosti na održivosti "Željeznica Republike Srpske", uz pomoć resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske.

Zauzet je zajednički stav da je jedan od ključnih koraka vrednovanje rada, te istaknuto da "Željeznice Republike Srpske" nisu više u stanju da izdrže minimalno angažovanje i nezalaganje određenog broja zaposlenih, saopšteno je iz ŽRS-a.

Iz ŽRS-a očekuju hitnu tematsku sjednicu Vlade Srpske i da se ovom preduzeću ponude dugoročna rješenja.

Na sastanku je analizirano trenutno stanje, prevazilaženje aktuelnih problema, a bilo je riječi i o radnoj snazi, kapacitetima, finansijskom poslovanju, te aktivnostima na ugovaranju novih prevoza željeznicom.

Naredni zajednički sastanak s ciljem rešavanja postavljenih ciljeva i zadataka najavljen je krajem maja. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

željeznice RS ŽRS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ