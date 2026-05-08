Traži se izlaz iz krize: Željeznice Srpske pred velikim promjenama

Preduzeće "Željeznice Republike Srpske" od izuzetnog je značaja za Srpsku i biće sačuvano, ali su neminovne promjene u sistemu i načinu funkcionisanja, zaključeno je na sastanku Uprave i predstavnika sindikalnih organizacija ŽRS sa ministrom saobraćaja i veza RS.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Na sastanku u Doboju naglašeno je da je situacija u ovoj kompaniji teška i ukazano je na potrebu zajedničkih aktivnosti na održivosti "Željeznica Republike Srpske", uz pomoć resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske.

Zauzet je zajednički stav da je jedan od ključnih koraka vrednovanje rada, te istaknuto da "Željeznice Republike Srpske" nisu više u stanju da izdrže minimalno angažovanje i nezalaganje određenog broja zaposlenih, saopšteno je iz ŽRS-a.

Iz ŽRS-a očekuju hitnu tematsku sjednicu Vlade Srpske i da se ovom preduzeću ponude dugoročna rješenja.

Na sastanku je analizirano trenutno stanje, prevazilaženje aktuelnih problema, a bilo je riječi i o radnoj snazi, kapacitetima, finansijskom poslovanju, te aktivnostima na ugovaranju novih prevoza željeznicom.

Naredni zajednički sastanak s ciljem rešavanja postavljenih ciljeva i zadataka najavljen je krajem maja.

(Srna)