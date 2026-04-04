Klizište oštetilo prugu: Obustavljen željeznički saobraćaj između Šnjegotine i Ukrine (FOTO)

Klizište oštetilo prugu: Obustavljen željeznički saobraćaj između Šnjegotine i Ukrine (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Zbog deformacije kolosijeka usljed klizišta za saobraćanje vozova zatvorena je dionica pruge između Šnjegotine i Ukrine, na relaciji Doboj -Banjaluka–Doboj, saopšteno je iz Željeznica Republike Srpske (ŽRS).

Klizište oštetilo prugu između Šnjegotine i Ukrine Izvor: ŽRS

Željeznice Republike Srpske organizovale su autobuski prevoz za putnike u mjestima prekida željezničkog saobraćaja.

Željeznički putnički saobraćaj nesmetano će se odvijati na relacijama Banjaluka-Šnjegotina i Doboj-Ukrina.

U saopštenju se navodi da su stručne ekipe na terenu i utvrđuju stepen oštećenja željezničke infrastrukture, koje će prema prvim procjenama zahtijevati značajne građevinske radove.

Željeznice Republike Srpske zahvaljuju korisnicima željezničkog saobraćaja na razumijevanju. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

