logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Volim inflaciju": Trampova izjava usred rasta cijena izazvala buru u Americi

"Volim inflaciju": Trampova izjava usred rasta cijena izazvala buru u Americi

Autor Tamara Birešić
0

U trenutku kada su potrošačke cijene u Americi zabilježile najveći rast u posljednje tri godine, Tramp tvrdi da će se situacija promijeniti po završetku rata sa Iranom.

Šokantna izjava Donalda Trampa o skoku cijena: "Volim inflaciju" Izvor: NBC/Printscreen

Predsjednik SAD Donald Tramp u srijedu je, čini se, podržao podatke koji pokazuju da je inflacija porasla za više od četiri odsto, rekavši novinarima da "voli inflaciju" i ponovivši svoje uvjerenje da će cijene pasti čim se završi rat sa Iranom.

Na pitanje o podacima američke vlade koji pokazuju da je inflacija potrošačkih cijena u maju zabilježila najbrži rast u posljednje tri godine, kao i da li bi to moglo da naškodi republikancima pred izbore za Kongres u novembru, Tramp je odgovorio: "Volim inflaciju"

Predsjednik je potom objasnio da je odobrio plan za tajno preusmjeravanje tankera sa naftom kroz Ormuski moreuz zbog zabrinutosti da bi rast cijena mogao dodatno da podstakne inflaciju.

"Vrijedilo je“, rekao je Tramp, ocijenivši da je operacija bila uspješna.

Govoreći o ratu sa Iranom, Tramp je dodao:

"Kada se sve završi, vidjećete da će cijena nafte pasti tamo gdje je bila ranije. Već pada. Pašće kao kamen.“

Tramp je rat sa Iranom opisao kao privremeno skretanje pažnje i pitanje nacionalne bezbjednosti, dok je zatvaranje Ormuskog moreuza od strane Teherana dovelo do rasta cijena goriva, đubriva i drugih proizvoda, što je dodatno doprinijelo inflaciji.

Više cijene mogle bi da spreče i američke Federalne rezerve da smanje kamatne stope, što bi dovelo do nižih troškova zaduživanja - poteza za koji se Tramp zalaže otkako se prošle godine vratio na vlast.

Republikanci nastoje da zadrže kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom, ali strahuju da bi nezadovoljstvo građana zbog visokih troškova života moglo da donese prednost demokratama.

Tramp je predsjedničke izbore 2024. godine dobio velikim dijelom zahvaljujući obećanjima da će obuzdati inflaciju, ali je od tada njegova popularnost, uključujući i ocjene građana o načinu na koji upravlja ekonomijom i troškovima života, pala na najniži nivo u njegovoj političkoj karijeri.

Napori da se Ormuski moreuz ponovo otvori za tankerski saobraćaj za sada nisu dali rezultate, dok rukovodioci u industriji i analitičari upozoravaju da bi narednih nedjelja mogao da uslijedi novi skok cijena nafte dovoljno snažan da uzdrma šira finansijska tržišta.

Čak i ako Tramp i Teheran uskoro postignu dogovor, očekuje se da će biti potrebni mjeseci da se snabdijevanje normalizuje, dok bi poremećaji mogli da traju tokom cijele 2026. godine.

Iako su Amerikanci manje izloženi energetskim šokovima od stanovnika nekih drugih zemalja, dugotrajno visoke cijene energenata mogle bi vremenom da smanje potrošnju domaćinstava.

Prošlog mjeseca Tramp je izjavio da finansijske teškoće Amerikanaca nisu faktor dok pokušava da postigne sporazum sa Iranom, istovremeno prijeteći novim napadima.

"Ne razmišljam o finansijskoj situaciji Amerikanaca. Ne razmišljam ni o kome. Razmišljam samo o jednoj stvari: ne smijemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje", poručio je Tramp.

 (Rojters/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD inflacija Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ