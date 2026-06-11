"Volim inflaciju": Trampova izjava usred rasta cijena izazvala buru u Americi

U trenutku kada su potrošačke cijene u Americi zabilježile najveći rast u posljednje tri godine, Tramp tvrdi da će se situacija promijeniti po završetku rata sa Iranom.

Izvor: NBC/Printscreen

Predsjednik SAD Donald Tramp u srijedu je, čini se, podržao podatke koji pokazuju da je inflacija porasla za više od četiri odsto, rekavši novinarima da "voli inflaciju" i ponovivši svoje uvjerenje da će cijene pasti čim se završi rat sa Iranom.

Na pitanje o podacima američke vlade koji pokazuju da je inflacija potrošačkih cijena u maju zabilježila najbrži rast u posljednje tri godine, kao i da li bi to moglo da naškodi republikancima pred izbore za Kongres u novembru, Tramp je odgovorio: "Volim inflaciju"

Predsjednik je potom objasnio da je odobrio plan za tajno preusmjeravanje tankera sa naftom kroz Ormuski moreuz zbog zabrinutosti da bi rast cijena mogao dodatno da podstakne inflaciju.

"Vrijedilo je“, rekao je Tramp, ocijenivši da je operacija bila uspješna.

Govoreći o ratu sa Iranom, Tramp je dodao:

"Kada se sve završi, vidjećete da će cijena nafte pasti tamo gdje je bila ranije. Već pada. Pašće kao kamen.“

Tramp je rat sa Iranom opisao kao privremeno skretanje pažnje i pitanje nacionalne bezbjednosti, dok je zatvaranje Ormuskog moreuza od strane Teherana dovelo do rasta cijena goriva, đubriva i drugih proizvoda, što je dodatno doprinijelo inflaciji.

Više cijene mogle bi da spreče i američke Federalne rezerve da smanje kamatne stope, što bi dovelo do nižih troškova zaduživanja - poteza za koji se Tramp zalaže otkako se prošle godine vratio na vlast.

Republikanci nastoje da zadrže kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom, ali strahuju da bi nezadovoljstvo građana zbog visokih troškova života moglo da donese prednost demokratama.

Tramp je predsjedničke izbore 2024. godine dobio velikim dijelom zahvaljujući obećanjima da će obuzdati inflaciju, ali je od tada njegova popularnost, uključujući i ocjene građana o načinu na koji upravlja ekonomijom i troškovima života, pala na najniži nivo u njegovoj političkoj karijeri.

Napori da se Ormuski moreuz ponovo otvori za tankerski saobraćaj za sada nisu dali rezultate, dok rukovodioci u industriji i analitičari upozoravaju da bi narednih nedjelja mogao da uslijedi novi skok cijena nafte dovoljno snažan da uzdrma šira finansijska tržišta.

Čak i ako Tramp i Teheran uskoro postignu dogovor, očekuje se da će biti potrebni mjeseci da se snabdijevanje normalizuje, dok bi poremećaji mogli da traju tokom cijele 2026. godine.

Iako su Amerikanci manje izloženi energetskim šokovima od stanovnika nekih drugih zemalja, dugotrajno visoke cijene energenata mogle bi vremenom da smanje potrošnju domaćinstava.

Prošlog mjeseca Tramp je izjavio da finansijske teškoće Amerikanaca nisu faktor dok pokušava da postigne sporazum sa Iranom, istovremeno prijeteći novim napadima.

"Ne razmišljam o finansijskoj situaciji Amerikanaca. Ne razmišljam ni o kome. Razmišljam samo o jednoj stvari: ne smijemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje", poručio je Tramp.

(Rojters/Mondo)