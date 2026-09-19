Bankarske prognoze: Inflacija krajem godine 4,1 odsto, visoke cijene hrane i dalje guše životni standard

Centralna banka BiH procjenjuje da će ukupna inflacija u četvrtom kvartalu iznositi 4,1 odsto. Uprkos trenutnom padu, nivo cijena hrane ostaje izuzetno visok i nastavlja direktno da ugrožava životni standard građana, dok realni BDP bilježi umjeren rast od 2,3 odsto.

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Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) procjenjuje da će prosječne godišnje stope ukupne i temeljne inflacije u četvrtom kvartalu 2026. godine iznositi 4,1 odsto. Iako je u trećem kvartalu zabilježena značajna revizija ukupne inflacije naniže na 3,7 odsto, prvenstveno zbog naglog usporavanja zvanične inflacije u junu i julu, ekonomski analitičari upozoravaju da inflatorni pritisci i dalje ostaju prisutni i značajni.

Glavni pokretači inflacije do kraja godine biće vanjski faktori vezani za cijene energenata, kao i očekivani rast cijena hrane koje se sa značajnim vremenskim odmakom od oko šest mjeseci prelijevaju sa stranog na domaće tržište. Nasuprot tome, cijene u kategoriji prevoza nastavile su značajno doprinositi inflatornim pritiscima, bilježeći dvocifrene godišnje stope rasta još od marta 2026. godine usljed kretanja cijena goriva.

Udar na džep građana

Usporavanje ukupne inflacije tokom ljetnih mjeseci u najvećoj mjeri je povezano sa kretanjem cijena u kategoriji hrane i bezalkoholnih pića, prvenstveno zbog izraženog baznog efekta iz prethodne godine. Iako su ove cijene u junu i julu zabilježile blagi pad na godišnjem nivou (-0,5% i -1,1% respektivno), njihov opšti nivo je i dalje izuzetno visok nakon drastičnog rasta u ranijem periodu.

Iz CBBiH naglašavaju da nivo cijena osnovnih životnih namirnica u BiH značajno ne odstupa od zemalja u okruženju, ali zbog visokog učešća hrane u ukupnoj potrošnji domaćinstava, trenutne cijene imaju presudan i direktan uticaj na troškove života i cjelokupan životni standard stanovništva.

Umjeren ekonomski rast uz prisutne rizike

Kada je riječ o ekonomskoj aktivnosti, Centralna banka BiH procjenjuje da je u prvih devet mjeseci 2026. godine nastavljen rast umjerenom dinamikom. Godišnji rast realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za drugi kvartal iznosio je 2,2 odsto, što je blago revidiranje naviše u odnosu na prethodne procjene. Za treći kvartal ove godine projektovan je realni rast BDP-a od 2,3 odsto.

Glavni nosilac ekonomskog rasta i dalje je domaća potražnja, dok doprinos prerađivačke industrije ostaje prigušen zbog slabe vanjske tražnje i usporavanja ekonomije kod glavnih trgovinskih partnera BiH.

U prvih sedam mjeseci zabilježen je pad industrijske proizvodnje od 2,3 odsto, dok je trgovina na malo, sa realnom stopom rasta od 11,5 odsto, dala ključni pozitivan doprinos. Rizici po domaću ekonomiju i dalje su vezani za geopolitičke i trgovinske neizvjesnosti na međunarodnom tržištu.