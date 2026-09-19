Akcija "Trener" u Banjaluci: Uhapšene tri osobe, zaplijenjena laboratorija za uzgoj marihuane i 18.000 KM

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka u akciji "Trener" su uhapsili tri osobe zbog ulične prodaje i proizvodnje narkotika, a zaplijenjena je i ilegalna laboratorija.

Izvor: PU Banjaluka

U saopštenju PU Banjaluka se navodi da su njibovi pripadnici pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka realizovali operativnu akciju kodnog naziva "Trener" u okviru koje su danas uhapšeni N.V., D.H. i E.C, svi iz Banjaluke.

Tokom pretresa stambenih i pomoćnih objekata koje su osumnjičeni koristili pronađena je veća količina droge i gotovog novca.

"Na osnovu naredbi Okružnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršeni su pretresi na pet lokacija u kojima je pronađeno i oduzeto ukupno oko četiri kilograma zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, oko 55 grama smeđe smolaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu hašiš, više digitalnih vaga za precizno mjerenje, više mobilnih telefona i novac u iznosu od oko 18.000 KM u različitim apoenima i valutama", navode iz policije.

Osim upakovane droge pripremljene za dalju preprodaju, inspektori su na jednoj od lokacija otkrili i sistem za vještački uzgoj indijske konoplje.

"U okviru akcije pronađena je i oduzeta jedna laboratorija za proizvodnju opojne droge sa kompletnom opremom i 30 komada stabljika koje svojim izgledom podsjećaju na stabljike indijske konoplje", ističe se u saopštenju.

Svi uhapšeni sprovedeni su na ispitivanje u službene prostorije, a istraga se nastavlja pod direktnim rukovodstvom postupajućeg tužioca.

"U toku je kriminalistička obrada lica, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta lica N.V., D.H. i E.C. će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", zaključuje se u saopštenju.