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Repriza nereda u Hagu od prije godinu dana: Novi detalji sukoba, policija koristila i vodene topove (Video)

Repriza nereda u Hagu od prije godinu dana: Novi detalji sukoba, policija koristila i vodene topove (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Policija je bila primorana da upotrebi vodeni top i proglasi vanredno stanje kako bi spriječila oko 300 maskiranih demonstranata da probiju blokade, izbiju na ključni auto-put.

Policija koristila vodene topove u Hagu: Repriza nereda od prije godinu dana Izvor: X/Europa.com

Protest organizacije "Mi smo narod" (Wij zijn het volk) u Hagu prekinut je danas nakon što su se demonstranti sukobili sa policijom. Gradske vlasti bile su prinuđene da izdaju naredbu o vanrednom stanju za dio grada, dok su specijalne jedinice radi obuzdavanja mase upotrijebile i vodeni top.

Prema procjenama holandskog javnog servisa NOS, na javnom prostoru Malijeveld, blizu centra Haga, okupilo se oko 300 ljudi kako bi protestovalo protiv imigracione politike zemlje. Međutim, miran skup je ubrzo prerastao u sukob.

Dimne bombe, štapovi i napad na policiju

Veliki dio okupljenih, uglavnom maskiran i obučen u crno, počeo je da izaziva sukobe napadajući policiju. Na pripadnike snaga bezbjednosti bačeni su pirotehnički proizvodi, vatromet, dimne bombe i štapovi.

Policija je postavila blokade i spriječila demonstrante da napuste plato Malijeveld i krenu ka ključnom auto-putu A12 ili ka samom centru grada. Prva hapšenja su ubrzo zabilježena, ali tačan broj privedenih za sada nije zvanično saopšten.

Organizatori su prvobitno planirali i marš kroz gradske ulice, ali su ga gradske vlasti unaprijed zabranile procijenivši da postoji visoki rizik od narušavanja javnog reda i mira, nasilja nad policijom i skrivanja lica iza fantomki.

Iako je statični protest u startu bio dozvoljen, nasilje nije prestajalo. Oko 14.15 časova gradske vlasti su presjekle situaciju i zvanično naložile potpuno rasturanje skupa zbog "kontinuiranog i agresivnog nasilja". Policija je tek nakon upotrebe vodenog topa počela kontrolisano da potiskuje i uklanja demonstrante iz te zone.

Repriza nereda od prije godinu dana

Današnji sukobi u Hagu odigrali su se skoro u dan tačno godinu dana nakon velikih nereda koji su se dogodili na istom mjestu.

Prošle godine više od hiljadu ljudi probilo je kordone, preprečilo auto-put A12 i ušlo u direktan sukob sa policijom. Tada su ka policajcima letjele flaše, kamenice i saobraćajni stubovi, zapaljeno je više policijskih vozila, dok su pojedini učesnici oštetili objekte u centru Haga i kancelariju političke stranke D66.

Podsjećanja radi, u tim prošlogodišnjim neredima uhapšeno je najmanje 30 osoba, dva policajca su teže povrijeđena, a meta napada bilo je i nekoliko novinarskih ekipa.

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