Žestoki sukobi demonstranata sa policijom: Haos u Holandiji, u toku veliki antimigrantski protesti (Foto)

Hiljade ljudi okupilo se na antimigrantskom protestu u Hagu, tokom kog je došlo do nasilja, demonstranti su napadali policiju, palili vozila i blokirali autoput, zbog čega je policija upotrebila vodeni top.

Holandska policija upotrebila je vodeni top kako bi rasterala antimigrantske demonstrante u Hagu, nakon što su počeli da bacaju kamenice i flaše na policajce, saopštila je portparolka lokalne vlasti.

Dodala je da su demonstranti, na koje je upotrebljen vodeni top, prethodno napustili glavni skup i blokirali autoput.

Antimigrantski protest, održan nešto više od mjesec dana pre nacionalnih izbora u Holandiji, organizovala je desničarska aktivistkinja koja se predstavlja kao Els Rehts. Ona vodi kampanju protiv azilanata i za pravedniju stambenu politiku u Holandiji.

Lokalni mediji su izvijestili da je protestu prisustvovalo na hiljade ljudi, a da su neki od njih zapalili automobil. Novinska agencija ANP je javila da su demonstranti napali policijska vozila.

Gert Vajlders, lider krajnje desničarske Partije za slobodu, bio je pozvan na protest od strane Els Rehts, ali nije prisustvovao, navela je ona u objavi na društvenoj mreži X.

Vajlders je osudio nasilje na platformi X: "Blokiranje autoputa i upotreba sile protiv policije je potpuno, apsolutno neprihvatljivo."

