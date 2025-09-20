logo
Žestoki sukobi demonstranata sa policijom: Haos u Holandiji, u toku veliki antimigrantski protesti (Foto)

Žestoki sukobi demonstranata sa policijom: Haos u Holandiji, u toku veliki antimigrantski protesti (Foto)

Autor Mihajlo Sfera
0

Hiljade ljudi okupilo se na antimigrantskom protestu u Hagu, tokom kog je došlo do nasilja, demonstranti su napadali policiju, palili vozila i blokirali autoput, zbog čega je policija upotrebila vodeni top.

Velike antimigrantske demontracije u Hagu Izvor: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holandska policija upotrebila je vodeni top kako bi rasterala antimigrantske demonstrante u Hagu, nakon što su počeli da bacaju kamenice i flaše na policajce, saopštila je portparolka lokalne vlasti.

Dodala je da su demonstranti, na koje je upotrebljen vodeni top, prethodno napustili glavni skup i blokirali autoput.

Antimigrantski protest, održan nešto više od mjesec dana pre nacionalnih izbora u Holandiji, organizovala je desničarska aktivistkinja koja se predstavlja kao Els Rehts. Ona vodi kampanju protiv azilanata i za pravedniju stambenu politiku u Holandiji.

Lokalni mediji su izvijestili da je protestu prisustvovalo na hiljade ljudi, a da su neki od njih zapalili automobil. Novinska agencija ANP je javila da su demonstranti napali policijska vozila.

Pogledajte i slike sa današnjih demonstracija.

Gert Vajlders, lider krajnje desničarske Partije za slobodu, bio je pozvan na protest od strane Els Rehts, ali nije prisustvovao, navela je ona u objavi na društvenoj mreži X.

Vajlders je osudio nasilje na platformi X: "Blokiranje autoputa i upotreba sile protiv policije je potpuno, apsolutno neprihvatljivo."

 (MONDO/Alarabiya)

