Balon sa 34 putnika iznenada pao: Korpa odskočila zbog jakog udara vjetra, teška nesreća u Holandiji

Uzrok je bio iznenadni udar vjetra.

Izvor: Shutterstock

U Frieslandu, na sjeveru Holandije, dogodila se teška nesreća balona na topli vazduh u kojoj je poginula jedna osoba, a petoro je povrijeđeno.

Balon, u kome je bilo 34 putnika, iznenada je oko 21 sat naglo pao i snažno udario o tlo.

Prema navodima Holandskog kraljevskog vazduhoplovnog udruženja, uzrok je bio iznenadni udar vjetra, zbog kojeg je korpa odskočila i petoro ljudi je ispalo iz nje.

"Balon na topli vazduh je oko 21 sat naglo pao i snažno udario o tlo“, saopštile su vlasti Frieslanda.

Policija istražuje nesreću, prenose agencije.