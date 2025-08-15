logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Balon sa 34 putnika iznenada pao: Korpa odskočila zbog jakog udara vjetra, teška nesreća u Holandiji

Balon sa 34 putnika iznenada pao: Korpa odskočila zbog jakog udara vjetra, teška nesreća u Holandiji

Autor Ivana Lazić
0

Uzrok je bio iznenadni udar vjetra.

Balon sa 34 putnika pao u Holandiji Izvor: Shutterstock

U Frieslandu, na sjeveru Holandije, dogodila se teška nesreća balona na topli vazduh u kojoj je poginula jedna osoba, a petoro je povrijeđeno.

Balon, u kome je bilo 34 putnika, iznenada je oko 21 sat naglo pao i snažno udario o tlo.

Prema navodima Holandskog kraljevskog vazduhoplovnog udruženja, uzrok je bio iznenadni udar vjetra, zbog kojeg je korpa odskočila i petoro ljudi je ispalo iz nje.

"Balon na topli vazduh je oko 21 sat naglo pao i snažno udario o tlo“, saopštile su vlasti Frieslanda.

Policija istražuje nesreću, prenose agencije.

Pročitajte i ovo:

Tagovi

balon baloni Holandija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ