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Eskalirali protesti u Hagu: Demonstranti zasuli policiju bakljama i petardama, proglašeno vanredno stanje (Video)

Eskalirali protesti u Hagu: Demonstranti zasuli policiju bakljama i petardama, proglašeno vanredno stanje (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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U Hagu su danas izbili žestoki sukobi između policije i stotina desničarskih demonstranata okupljenih na protestu protiv imigracione politike Holandije.

Eskalirali protesti u Hagu: Demonstranti bacali baklje na policiju Izvor: X/Europa.com

U Hagu su izbili ulični sukobi kada su desničarske grupe organizovale demonstracije protiv holandskih imigracionih zakona, a policija intervenisala radi obuzdavanja mase.

Okupljanje nazvano "Mi smo narod" počelo je u parku Malijeveld, gdje su prisutni isticali keltske krstove i natpise sa porukama o prednosti bijelaca i zahtjevima za remigraciju. Situacija se otela kontroli kada je deo demonstranata počeo da napada policijske snage gađajući ih bakljama i petardama.

Zbog nereda je u okolnim četvrtima uvedeno vanredno stanje, dok je zamjenik gradonačelnika oko 14.15 časova prekinuo skup i naredio razilaženje. Specijalne jedinice i konjička policija koristile su suzavac i opkoljavale najratobornije učesnike kako bi potisnule protest i okončale sukobe.

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Tagovi

Hag Holandija protesti

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