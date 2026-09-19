Selak o digitalizaciji pravosuđa Srpske: Španski model kao recept za efikasnije sudove i zatvore

Svaki sektor se danas suočava s izazovima koje donose moderne tehnologije, a digitalizacija u pravosudnom sistemu i zatvorima predstavlja i veliki izazov i izvanrednu priliku, ocijenio je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

Izvor: Ministarstvo pravde RS

Selak je izjavio da su tehnološke inovacije iz korijena promijenile način rada i komunikacije, što se direktno odražava na poslovanje i javnu administraciju.

"Iako je BiH uvela Zakon o elektronskom potpisu još 2006. godine, integracija elektronskih procedura i digitalnih tehnologija nije dovoljno napredovala. S druge strane, u pojedinim zemljama takve prakse već bilježe značajna poboljšanja u efikasnosti, transparentnosti i upravljanju resursima", istakao je Selak.

Selak je naglasio da je digitalizacija proces koji će postepeno preuzeti primat u komunikaciji građana sa pravosudnim organima.

"Ona omogućava elektronsko vođenje i praćenje predmeta, te lakšu i bržu kontrolu rada pravosuđa, čime se podstiče veća efikasnost cijelog sistema", naveo je Selak.

On je napomenuo da papirologija i sporost ne smiju biti prepreka pristupu pravdi, zbog čega je neophodno ubrzati uvođenje informacionih tehnologija.

Selak posebno izdvaja važnost ljudskog faktora u ovom procesu.

"Potrebna je kontinuirana edukacija i sudija i stručnog osoblja u sudovima za korištenje digitalnih uređaja i procesa digitalizacije. Bez toga, napredni digitalni alati rizikuju da ostanu samo na papiru", poručio je Selak.

Kao jedan od najboljih primjera u Evropi, Selak je izdvojio Španiju, čiji bi model digitalizacije trebalo usvojiti i sprovesti u domaćem sistemu.

"Španski model `održivih elektronskih sudskih evidencija`, kojim su uvedene elektronske knjige i digitalni potpisi, teži tome da učini pravosuđe agilnijim, povezanijim i maksimalno usmjerenim na dostupnost usluga građanima", pojasnio je Selak.

Selak je dodao da paralelno sa pravosuđem, Ministarstvo pravde radi i na unapređenju sistema za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija.

"Iako kazneno-popravni zavodi u Republici Srpskoj već posjeduju modernu tehnologiju, postoji jasna potreba za uvođenjem dodatnih inovacija radi sveobuhvatnog prikupljanja podataka i njihove lakše dostupnosti nadležnim organima", naglasio je Selak.

On je najavio uvođenje integrisanog sistema upravljanja podacima u zatvorima u kazneno-popravnim ustanovama Srpske, što bi povezalo ove ustanove sa sudovima, tužilaštvima, policijom i drugim organima vlasti.

"U toku je rad na razvoju softvera za evidentiranje osoba lišenih slobode. Ovaj softver će služiti kao centralno mjesto za prikupljanje i obradu matičnih podataka, ali i evidenciju zdravstvenih, tretmanskih, bezbjednosnih i drugih informacija od ključnog značaja za efikasno izvršenje krivičnih sankcija i mjera pritvora", zaključio je Selak.

(Srna)