logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Selak o digitalizaciji pravosuđa Srpske: Španski model kao recept za efikasnije sudove i zatvore

Selak o digitalizaciji pravosuđa Srpske: Španski model kao recept za efikasnije sudove i zatvore

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Svaki sektor se danas suočava s izazovima koje donose moderne tehnologije, a digitalizacija u pravosudnom sistemu i zatvorima predstavlja i veliki izazov i izvanrednu priliku, ocijenio je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

Selak o digitalizaciji u pravosuđu Izvor: Ministarstvo pravde RS

Selak je izjavio da su tehnološke inovacije iz korijena promijenile način rada i komunikacije, što se direktno odražava na poslovanje i javnu administraciju.

"Iako je BiH uvela Zakon o elektronskom potpisu još 2006. godine, integracija elektronskih procedura i digitalnih tehnologija nije dovoljno napredovala. S druge strane, u pojedinim zemljama takve prakse već bilježe značajna poboljšanja u efikasnosti, transparentnosti i upravljanju resursima", istakao je Selak.

Selak je naglasio da je digitalizacija proces koji će postepeno preuzeti primat u komunikaciji građana sa pravosudnim organima.

"Ona omogućava elektronsko vođenje i praćenje predmeta, te lakšu i bržu kontrolu rada pravosuđa, čime se podstiče veća efikasnost cijelog sistema", naveo je Selak.

On je napomenuo da papirologija i sporost ne smiju biti prepreka pristupu pravdi, zbog čega je neophodno ubrzati uvođenje informacionih tehnologija.

Selak posebno izdvaja važnost ljudskog faktora u ovom procesu.

"Potrebna je kontinuirana edukacija i sudija i stručnog osoblja u sudovima za korištenje digitalnih uređaja i procesa digitalizacije. Bez toga, napredni digitalni alati rizikuju da ostanu samo na papiru", poručio je Selak.

Kao jedan od najboljih primjera u Evropi, Selak je izdvojio Španiju, čiji bi model digitalizacije trebalo usvojiti i sprovesti u domaćem sistemu.

"Španski model `održivih elektronskih sudskih evidencija`, kojim su uvedene elektronske knjige i digitalni potpisi, teži tome da učini pravosuđe agilnijim, povezanijim i maksimalno usmjerenim na dostupnost usluga građanima", pojasnio je Selak.

Selak je dodao da paralelno sa pravosuđem, Ministarstvo pravde radi i na unapređenju sistema za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija.

"Iako kazneno-popravni zavodi u Republici Srpskoj već posjeduju modernu tehnologiju, postoji jasna potreba za uvođenjem dodatnih inovacija radi sveobuhvatnog prikupljanja podataka i njihove lakše dostupnosti nadležnim organima", naglasio je Selak.

On je najavio uvođenje integrisanog sistema upravljanja podacima u zatvorima u kazneno-popravnim ustanovama Srpske, što bi povezalo ove ustanove sa sudovima, tužilaštvima, policijom i drugim organima vlasti.

"U toku je rad na razvoju softvera za evidentiranje osoba lišenih slobode. Ovaj softver će služiti kao centralno mjesto za prikupljanje i obradu matičnih podataka, ali i evidenciju zdravstvenih, tretmanskih, bezbjednosnih i drugih informacija od ključnog značaja za efikasno izvršenje krivičnih sankcija i mjera pritvora", zaključio je Selak. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Goran Selak pravosuđe Republika Srpska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ