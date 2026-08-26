Selak i Petrović potpisali izmjene: Veće plate za 1.164 radnika pravosuđa Srpske

Ministar pravde RS Goran Selak i predsjednik Sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su danas izmjene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora kojim se izjednačavaju prava svih zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima i policiji sa ostalim radnicima u pravosuđu.

Izvor: Srna/Milica Džepina

Zaposleni u sudovima, tužilaštvima, Pravobranilaštvu i Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca ostvaruju naknadu od 11,9 odsto osnovne plate, dok je naknada za zaposlene u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, te Sudskoj policiji 7,9 procenata osnovne plate.

Selak je rekao da će veće plate dobiti 1.164 zaposlena u Sudskoj policiji i kazneno-popravnim ustanovama, za šta su obezbijeđena dodatna sredstva veća od tri miliona KM.

"Plate za ove kategorije biće veće od četiri do pet odsto", rekao je Selak, podsjetivši da su ranije tokom ove godine povećavana primanja zaposlenih u pravosudnom sistemu.

Selak je izjavio da su izmjenama kolektivnog ugovora uređena i druga prava zaposlenih, među kojima i prava na korišćenje godišnjeg odmora.

"U ovim izmjenama smo obuhvatili i korekcije prava na godišnji odmor, koji se može koristiti iz više dijelova. Omogućili smo dodatno jedan dan godišnjeg odmora za roditelje ili staratelje koji imaju djecu do 14 godina. To znači po djetetu jedan dodatni dan godišnjeg odmora", napomenuo je Selak.

On je naglasio da će razgovori sa sindikatom biti nastavljeni i da postoji prostor za dalje unapređenje prava zaposlenih.

Selak je rekao da će se na unapređenju plata i statusa zaposlenih raditi i u narednom periodu, u dogovoru sa sindikatom i Vladom Republike Srpske.

On je naveo da je institucijama pravosuđa Republike Srpske zaposleno ukupno 3.309 ljudi, od kojih su 424 sudije i tužioca, dok 2.885 zaposlenih čine ostali radnici u pravosudnom sistemu.

"Republika Srpska izdvaja 190 miliona KM za plate zaposlenih u svim tim institucijama i, s pravom, Ministarstvo pravde i Vlada Republike Srpske očekuju efikasnost u radu i postupanju svih koji primaju plate od Republike Srpske", poručio je Selak.

On je podsjetio da su početkom godine povećane plate sudijama i javnim tužiocima za 9,45 odsto, za šta je obezbijeđeno dodatnih 4,2 miliona KM.

Petrović je rekao da je važno kada se dođe do usaglašavanja i zajedničkog rješenja.

"Nije bilo lako dođi do rješenja i iznaći sredstva, ali ovo je dokaz da zajedničkim radom ministra Selaka lično i Sindikata može da se dođe do kvalitetnog rješenja u interesu zaposlenih", rekao je Petrović.

On je napomenuo da, ako je radnik zadovoljan, radi kvalitetnije.

"Ovo je kompleksan sistem i to su stubovi državnosti tako da svi zajedno dajemo doprinos jačanju pravosudnog sistema u Republici Srpskoj", istakao je Petrović.

Prema njegovim rijeačima, osim povećanja plate, veoma je važno što će za svako dijete do 14 godina roditelji dobiti još jedan dan godišnjeg odmora.

Petrović je zaključio da je ovo dobar primjer kakva treba da bude saradnja ministarstva i sindikata.

Potpisivanju su prisustvovali i direktor Sudske policije Republike Srpske Željko Dragojević i direktori kazneno-popravnih zavoda Republike Srpske.

(Srna)